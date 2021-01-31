Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Стивен Линч заразился коронавирусом после того, как получил обе дозы вакцины.

Об этом заявила директор по связям с общественностью Линча Молли Роуз Тарпи, сообщает CBS News.

По ее словам, сейчас у конгрессмена нет симптомов заболевания и он чувствует себя хорошо.

Политик уйдет на карантин и будет работать удаленно. Конгрессмен прививался вакциной разработки Pfizer/BioNTech.

Вторую дозу он получил до инаугурации президента США Джо Байдена, которая прошла 20 января. В то же время Линч сдал и отрицательный тест на коронавирус.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что организму человека нужно время для выработки иммунитета к вирусу, поэтому можно заболеть COVID-19 непосредственно до или сразу после прививки.

Напомним, что в первую очередь в Украине вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации и медицинских работников клиник, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.