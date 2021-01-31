Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Стивен Линч заразился коронавирусом после того, как получил обе дозы вакцины.
Об этом заявила директор по связям с общественностью Линча Молли Роуз Тарпи, сообщает CBS News.
По ее словам, сейчас у конгрессмена нет симптомов заболевания и он чувствует себя хорошо.
Политик уйдет на карантин и будет работать удаленно. Конгрессмен прививался вакциной разработки Pfizer/BioNTech.
Вторую дозу он получил до инаугурации президента США Джо Байдена, которая прошла 20 января. В то же время Линч сдал и отрицательный тест на коронавирус.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что организму человека нужно время для выработки иммунитета к вирусу, поэтому можно заболеть COVID-19 непосредственно до или сразу после прививки.
Напомним, что в первую очередь в Украине вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации и медицинских работников клиник, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.
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Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Стивен Линч заразился коронавирусом после того, как получил обе дозы вакцины.
Об этом заявила директор по связям с общественностью Линча Молли Роуз Тарпи, сообщает CBS News.
По ее словам, сейчас у конгрессмена нет симптомов заболевания и он чувствует себя хорошо.
Политик уйдет на карантин и будет работать удаленно. Конгрессмен прививался вакциной разработки Pfizer/BioNTech.
Вторую дозу он получил до инаугурации президента США Джо Байдена, которая прошла 20 января. В то же время Линч сдал и отрицательный тест на коронавирус.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что организму человека нужно время для выработки иммунитета к вирусу, поэтому можно заболеть COVID-19 непосредственно до или сразу после прививки.
Напомним, что в первую очередь в Украине вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации и медицинских работников клиник, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.