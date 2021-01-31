Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального сопровождаются жесткими задержаниями. На данный момент известно о более 500 задержанных.

Об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.

Как известно, в России 31 января снова проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).

Тем временем российские СМИ публикуют кадры жестких задержаний. Так, например, в Уфе задержали пенсионерку. Пятеро полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак.

В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак



Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Кроме того, массовые протесты уже начались в крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге. В российской столице уже задержаны почти 40 человек. Ниже кадры задержаний на Пионерской площади в Петербурге.

Полиция предупреждает участников акций по всей России о том, что они незаконны.

По данным правозащитников, задержаны 519 человек, из них 110 во Владивостоке, где протестующие вышли на лед и водили хороводы. Далее по числу задержанных идут Красноярск и Новосибирск.

Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального. 23 января по всей России были задержаны 3 тысячи 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.