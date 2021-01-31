Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального сопровождаются жесткими задержаниями. На данный момент известно о более 500 задержанных.
Об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.
Как известно, в России 31 января снова проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).
Тем временем российские СМИ публикуют кадры жестких задержаний. Так, например, в Уфе задержали пенсионерку. Пятеро полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак.
В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk
Кроме того, массовые протесты уже начались в крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге. В российской столице уже задержаны почти 40 человек. Ниже кадры задержаний на Пионерской площади в Петербурге.
Полиция предупреждает участников акций по всей России о том, что они незаконны.
По данным правозащитников, задержаны 519 человек, из них 110 во Владивостоке, где протестующие вышли на лед и водили хороводы. Далее по числу задержанных идут Красноярск и Новосибирск.
Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального. 23 января по всей России были задержаны 3 тысячи 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.
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Протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального сопровождаются жесткими задержаниями. На данный момент известно о более 500 задержанных.
Об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.
Как известно, в России 31 января снова проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).
Тем временем российские СМИ публикуют кадры жестких задержаний. Так, например, в Уфе задержали пенсионерку. Пятеро полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак.
В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk
Кроме того, массовые протесты уже начались в крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге. В российской столице уже задержаны почти 40 человек. Ниже кадры задержаний на Пионерской площади в Петербурге.
Полиция предупреждает участников акций по всей России о том, что они незаконны.
По данным правозащитников, задержаны 519 человек, из них 110 во Владивостоке, где протестующие вышли на лед и водили хороводы. Далее по числу задержанных идут Красноярск и Новосибирск.
Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального. 23 января по всей России были задержаны 3 тысячи 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.