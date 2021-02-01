Немецкое министерство обороны направит медиков и оборудование в Португалию для борьбы с коронавирусом, поскольку в стране критическая ситуация с госпитализацией.
Об этом сообщает Reuters.
Португальское правительство обратилось за помощью к Германии из-за ситуации, в которой в стране только семь из 850 кроватей в отделениях интенсивной терапии остаются свободными для пациентов с коронавирусом.
Ожидается, что Германия направит в Португалию 27 врачей и фельдшеров, а также стационарные и мобильные аппараты ИВЛ и полевые кровати. Немецкие медики пробудут там около трех недель.
На этой неделе заболевших из Лиссабона уже перевозили на остров Мадейра, поскольку в столице Португалии не было мест для госпитализации больных коронавирусом.
Напомним, премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна в настоящее время переживает «ужасный период» пандемии коронавируса COVID-19.
Жители Португалии из-за коронавируса не смогут покинуть страну в течение 15 последующих дней.
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Немецкое министерство обороны направит медиков и оборудование в Португалию для борьбы с коронавирусом, поскольку в стране критическая ситуация с госпитализацией.
Об этом сообщает Reuters.
Португальское правительство обратилось за помощью к Германии из-за ситуации, в которой в стране только семь из 850 кроватей в отделениях интенсивной терапии остаются свободными для пациентов с коронавирусом.
Ожидается, что Германия направит в Португалию 27 врачей и фельдшеров, а также стационарные и мобильные аппараты ИВЛ и полевые кровати. Немецкие медики пробудут там около трех недель.
На этой неделе заболевших из Лиссабона уже перевозили на остров Мадейра, поскольку в столице Португалии не было мест для госпитализации больных коронавирусом.
Напомним, премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна в настоящее время переживает «ужасный период» пандемии коронавируса COVID-19.
Жители Португалии из-за коронавируса не смогут покинуть страну в течение 15 последующих дней.