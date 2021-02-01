Немецкое министерство обороны направит медиков и оборудование в Португалию для борьбы с коронавирусом, поскольку в стране критическая ситуация с госпитализацией.

Об этом сообщает Reuters.

Португальское правительство обратилось за помощью к Германии из-за ситуации, в которой в стране только семь из 850 кроватей в отделениях интенсивной терапии остаются свободными для пациентов с коронавирусом.

Ожидается, что Германия направит в Португалию 27 врачей и фельдшеров, а также стационарные и мобильные аппараты ИВЛ и полевые кровати. Немецкие медики пробудут там около трех недель.

На этой неделе заболевших из Лиссабона уже перевозили на остров Мадейра, поскольку в столице Португалии не было мест для госпитализации больных коронавирусом.

Напомним, премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна в настоящее время переживает «ужасный период» пандемии коронавируса COVID-19.

Жители Португалии из-за коронавируса не смогут покинуть страну в течение 15 последующих дней.