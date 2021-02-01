Ветерана Второй мировой войны, 100-летнего сэра Тома Мура, который собрал почти 33 миллиона фунтов для Национальной службы здравоохранения, госпитализировали с коронавирусом.

Соответствующий пост его дочь опубликовала в Twitter.

Сейчас он находится в больнице Бедфорд. Туда его доставили после того, как начались проблемы с дыханием. До этого он несколько недель лечился от пневмонии, а на прошлой неделе получил положительный результат теста на коронавируса.

Как пишет TheБабель, 6 апреля 2020 года Мур объявил, что до своего сотого дня рождения пройдет 100 кругов на своем заднем дворе. Люди, которые хотят его поддержать, могут перечислить деньги медработникам. Мур планировал собрать лишь тысячу фунтов стерлингов, но в целом ветеран собрал почти £33 миллиона. Деньги Муру перечислили более полутора миллиона человек. 17 июля королева Елизавета II посвятила его в рыцари.

Напомним, член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Стивен Линч заразился коронавирусом после того, как получил обе дозы вакцины.