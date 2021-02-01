Кнессет Израиля увеличил штраф за нарушение требований карантина в стране. Теперь он вместо 5 тысяч новых израильских шекелей составит 10 тысяч (около 86 тысяч гривен).

Об этом сообщает Times of Israel.

Закон, который был утвержден сегодня парламентом, также позволяет местным властям издавать административный запрет на работу школ, которые открылись во время карантина.

Правительство Израиля также планирует продлить общенациональный локдаун, срок действия которого истек 31 января.

Напомним, что в Израиле от коронавируса вакцинировалась уже треть населения страны. Первую дозу вакцины получили около трех миллионов израильтян. Кроме этого через неделю после получения второй дозы вакцины от коронавируса израильтяне будут освобождены от соблюдения карантинных мер.