Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что назначил Виталия Лукова первым заместителем, поскольку у него есть опыт работы городским головой.

Об этом он рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

В частности, Александр Сенкевич указал на опыт Виталия Лукова, который работал Вознесенским городским головой.

— Виталий Луков был, скажем так, полтора срока — он заступил городским головой на половине предыдущего и проработал городским головой еще один срок. Я думаю, что лучше всего городского голову может понять городской голова. Тем более, первый заместитель, который, фактически, при отсутствии городского головы исполняет обязанности. Городской голова не может разорваться на две части — если сессия и заседание облгосадминистрации под руководством главы ОГА, то должен быть городской голова или его первый заместитель. Человек, который работает первым заместителем, фактически, должен быть городским головой с отдельным функционалом, потому что городской голова отвечает за все по чуть-чуть и ни за что конкретно. Заместители городского головы не имеют прямого управления на какие-то департаменты, управления, отделы и так далее, - сказал Александр Сенкевич.

Виталий Луков

По словам мэра, на сегодняшний день основная задача Виталия Лукова — это изучить экономическую ситуацию в Николаеве и составить план рекомендаций, как сделать бюджет города больше.

Я думаю, что сегодня главная задача Виталия Лукова — это изучить экономическую ситуацию Николаева. Под его координацией находится департамент экономики, управление коммунального имущества и наше управление чрезвычайных ситуаций, а ещё координация работы с нашими правоохранительными органами. Также он отвечает за департамент по предоставлению админуслуг — изучает ситуацию, чтобы свежим взглядом добавить каких-то идей, которые смогут улучшить работу нашего центра. Он сейчас вникает во все эти процессы и, я думаю, что в ближайшее время мы получим его рекомендации или план действий относительного того, как сделать бюджет Николаева больше, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что депутаты горсовета утвердили заместителей Николаевского городского головы на сессии 24 декабря 2020 года. «За» предложенные кандидатуры проголосовал 31 депутат, 6 человек — не голосовали.

В материале «Новые вице-мэры Николаева. Что о них известно?» НикВести рассказали о новых заместителях Николаевского городского головы.