Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что вакцинация населения от коронавируса в городе будет проходить согласно реестру электронных деклараций.

Об этом сказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

По словам мэра, это нужно для того, чтобы составить электронный перечень тех, кто получил вакцину.

— У нас согласно медицинской реформе все должны заключить декларацию со своим семейным врачом. Мы думали, что во время пандемии все, кто не заключил, побегут. У нас, на самом деле, один из самых низких показателей заключенных деклараций. Около 75%, а другие 25% чего-то ждут, наверное, лучших времен. Сегодня это можно сделать по телефону. Думаю, что согласно этой электронной декларации будет проходить вакцинация. Потому что нам нужно иметь электронный реестр людей, которых провакцинировали. И мы будем это делать через е-декларации, — сказал Александр Сенкевич.

Ранее мэр сообщил, что в городе низкий показатель заключенных с семейными врачами деклараций.

Также сообщалось, что массовой иммунизацией населения от коронавирусного заболевания в Николаевской области будут заниматься 7 мобильных бригад.