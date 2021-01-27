Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе низкий показатель заключенных с семейными врачами деклараций.

Об этом он сообщил во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

Городской голова отметил, что в Николаеве заключили декларации не больше 76% людей, а такой показатель считается низким.

— У нас очень плохие показатели по городу по количеству заключённых деклараций, потому что люди не хотят их заключать. Не знаю почему, ведь это их здоровье, их возможность обратиться к врачу. Обслуживаться все будут только у своих семейных врачей, педиатров, — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что регион в ближайшее время получит вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19.