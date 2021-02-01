Согласно результатам социологического исследования Центра Социального мониторинга, опубликованных в понедельник, 1 февраля, повышение тарифов на газ, электроэнергию и отопление считают необоснованным 87% украинцев.

Об этом пишет издание Корреспондент.

Отмечается, что только 6% опрошенных считают повышение тарифов обоснованным и продиктованным экономической ситуацией, а 7% затруднились ответить на вопрос.

Также 59,3% опрошенных считают, что правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля должно быть отправлено в отставку из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 21,3% считают, что не нужно отправлять правительство в отставку, а 19,4% затруднились ответить на вопрос.

Как сообщается, опрос проводился с 15 по 25 января 2021 года, были опрошены 3014 респондентов методом личного интервью по месту проживания респондента. Погрешность - 1,1-1,9%.

Напомним, 15 января, в Николаеве на площади Соборной собрался митинг против повышения тарифов для населения – протестующие требовали снизить цены до уровня 1 января 2014 года и убрать тарифы на транспортировку газа.

В среду днем, 20 января, представители «Партии Шария» устроили акцию протеста против высоких тарифов под стенами Николаевского горсовета.

В пятницу, 22 января, под стенами Николаевского городского совета снова проходила акция против высоких тарифов за коммунальные услуги.