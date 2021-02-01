Губернатор Виталий Ким заявил, что в 2021 году Николаевская область получит на реализацию проектов из государственного бюджета всего около 90 миллионов гривен.

Об этом он заявил в понедельник, 1 февраля, в ходе представления своих заместителей, передает корреспондент НикВести.

Глава ОГА объяснил столь малую сумму выделенную для Николаевщины из государственного бюджета, отсутствием готовых проектов, которые можно было бы реализовать и финансировать. По словам чиновника, ему приходится фактически клянчить деньги у государтсва на разные программы, из-за чего в этом году в области будет реализован максимум один проект.

При этом, Виталий Ким говорит, что уже сегодня идет работа по подготовке проектов строительства новых объектов на территории области, которые смогут получить финансирование из государственного бюджета только в 2022 году.

— Четыре месяца назад я тоже пришел на должность топая ножкой. у нас вообще нет ни одного переходящего проекта. ОТГ и управления перестали рисовать нормальные проекты, потому что никто в них не верит, что они реализуются. А у Днепропетровской области много проектов, из которых можно выбрать. Если я сейчас начну рисовать, а я начал рисовать проекты, то я их смогу запустить в 2022 году. То есть, они попадут в программу финансирования в 2022 году. Мы собрали все проекты, и они у нас отсутствуют. У города Николаева есть несколько хороших проектов. Это первая проблема. Вторая проблема — это финансирование. Даже с софинансирование государственного бюджета область получит до 90 миллионов гривен. Из них 27 миллионов уходят на аэропорт. То есть, 60 миллионов остается софинансирования. У Днепропетровской области 400 миллионов гривен. То есть, любой маломальский хороший проект стоит за 100 миллионов гривен. У нас вместо 11 проектов будет всего один. То есть, есть объективные реалии. Я хочу, чтобы все строилось. Мы ищем из государственного бюджета деньги, скажем прямо, мы их клянчим. Мы так соберем. Но это огромная проблема — отсутствие денег, положенных на наш регион, — заявил Виталий Ким.

В частности он отметил, что через 2 года в Николаеве может начаться реализация проекта строительства нового катка, который будет запущен в работу в 2023 году.

— Каток будет. Я не успею его сделать ни в 2021, ни в 2022 году. Только в 2023, максимум, — отметил губернатор.

Отметим, что интересы жителей Николаевской области в Верховной Раде представляют следующие народные депутаты: Ирина Алахвердиева, Давид Арахамия, Елена Мошенец, которые были избраны по спискам партии «Слуга народа», а также Максим Дырдин, Артем Черноморов, Игорь Негулевский, Александр Гайду, Игорь Копытин, и Александр Пасечный, которые были избраны по мажоритарным округам.

Напомним, ранее Виталий Ким заявил, что два бассейна на Николаевщине включили в программу президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Область получит финансирование из Государственного фонда регионального развития на их строительство.