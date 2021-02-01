Заместитель главреда российского издания «Mash» Сергей Титов увольняется на фоне выхода сюжетов о «дворце» президента РФ Владимира Путина под Геленджиком, в которых утверждалось, что здание только находится на этапе строительства, а его владелец — олигарх Аркадий Ротенберг.

Об этом он сообщил в своей Telegram.

29 января Mash опубликовал репортаж главреда Максима Иксанова из дворца Путина, в котором тот опроверг информацию из расследования команды оппозиционера Алексея Навального.

После этого The Insider сообщил, что Максим Иксанов живет в доме управделами президента РФ и работает на администрацию Путина.

На следующий день Mash опубликовал интервью с российским олигархом Аркадием Ротенбергом, который заявил, что дворец Путина принадлежит ему и он якобы строит там «апарт-отель».

— Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли)… Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать г*вно. Но там решили по-другому. Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, тысячи моих бессонных ночей… все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым п***й на журналистов, — написал Сергей Титов.

По словам Сергея Титова, он вынужден отказаться от работы, потому что «людей никто не спрашивал, они просто взяли и превратили нас в это (пропагандистский ресурс, — прим.)».

Вслед за «Mash» о том, что расследование команды Алексея Навального о дворце Путина — фейк, заявил пропагандистский телеканал Россия 1. По словам корреспондента, в здании больше 10 лет идет стройка, вместо роскошных апартаментов там «голые бетонные стены», а сам дворец якобы принадлежит транспортной компании, пишет Новое время.

Фонд борьбы с коррупцией обвинили в использовании фотошопа и компьютерной графики.

При этом ранее в ФБК говорили, что дворец Путина спроектировали с ошибками, из-за чего здание решили полностью переделать и «ободрали стены, мрамор, вынесли все ценное и начали работы заново».

Напомним, после ареста Навального «Фонд борьбы с коррупцией» обнародовал фильм-расследование «Дворец для Путина». В нем рассказывается, что в Краснодарском крае, в городе Геленджик, расположен дворец для российского президента, площадью более 17 000 квадратных метров. Он по площади сопоставим с территорией 39 княжеств Монако. Дворец построили так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

По данным ФБК, строительство финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы. В целом его стоимость оценивается в 100 миллиардов рублей (более $13,5 миллиарда).

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал резонансное расследование «Фонда борьбы с коррупцией» оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике.