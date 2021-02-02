По состоянию на 2 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 26 человек.

Об этом сообщается на сайте Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 26201 (+17)

Первомайск - 1306;

Южноукраинск - 1333;

Вознесенск - 951;

Очаков - 661 (+5);

Арбузинский район - 429;

Баштанский район - 572;

Березанский район - 492;

Братский район - 345;

Березнеговатский район - 234;

Веселиновский район - 364;

Витовский район - 1440 (+1);

Вознесенский район - 329;

Врадиевский район - 299;

Еланецкий район - 185;

Вознесенский район - 319;

Казанковский район - 434;

Кривоозерский район - 267;

Николаевский район - 538 (+2)

Новобугский район - 344;

Николаевский район - 842;

Очаковский район - 327 (+1)

Первомайский район - 478;

Снигиревский район - 426.

Заболевание COVID-19 установлен в 1617 (1) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 773, всего выздоровели - 27886. Умерло всего от последствий COVID-19 - 686, за сутки - 9.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 2394 человек. Еще 11 457 выздоровели, 156 умерли.