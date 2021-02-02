По состоянию на 2 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 26 человек.
Об этом сообщается на сайте Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1617 (1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 773, всего выздоровели - 27886. Умерло всего от последствий COVID-19 - 686, за сутки - 9.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 2394 человек. Еще 11 457 выздоровели, 156 умерли.
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По состоянию на 2 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 26 человек.
Об этом сообщается на сайте Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1617 (1) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 773, всего выздоровели - 27886. Умерло всего от последствий COVID-19 - 686, за сутки - 9.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 2394 человек. Еще 11 457 выздоровели, 156 умерли.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
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