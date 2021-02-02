Председатель Симоновского районного суда Москвы, в котором рассматривается дело оппозиционера Алексея Навального, подал в отставку. Он сам подал заявление о прекращении полномочий.

Об этом пишет Коммерсант.

Сообщается, что сегодня Симоновский районный суд рассматривает замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. И сегодня же стало известно, что председатель суда Вячеслав Детишин подал в отставку.

Также сообщается, что квалификационная коллегия судей Москвы уже рассматривала его заявление, но решение пока не опубликовано.

В то же время источники Коммерсанта утверждают, что отставка Детишина якобы не связана с делом Навального.

Сегодня, 2 февраля, началось судебное заседание, на котором рассматривается вопрос изменения условного наказания на реальное российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Перед зданием Мосгорсуда, где проходит выездное заседание Симоновского суда, начались задержания.

Напомним, после ареста Навального «Фонд борьбы с коррупцией» обнародовал фильм-расследование «Дворец для Путина». В нем рассказывается, что в Краснодарском крае, в городе Геленджик, расположен дворец для российского президента, площадью более 17 000 квадратных метров. Он по площади сопоставим с территорией 39 княжеств Монако. Дворец построили так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

По данным ФБК, строительство финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы. В целом его стоимость оценивается в 100 миллиардов рублей (более $13,5 миллиарда).

Позже президент России Владимир Путин прокомментировал резонансное расследование «Фонда борьбы с коррупцией» оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике.