Подразделения НОА Китая, сосредоточенные у границ Индии, получили первую партию легких танков Тип 15, предназначенных для ведения боевых действий в горной местности.

Об обновлении технопарка китайских частей передает Army Recognition.

Обновленная техника поступила в строй в регионах Синьцзяна и Тибета, граничащими с Индией. Современные танки поступили в полк в январе, точное количество боевых машин не известно. Сразу после поступления в полк, танки отправили на высоту 4300 метров для отработки адаптации к боевому столкновению.

По сравнению с другими китайскими танками, Type 15 отличается уменьшенной массой, лучшей мобильностью и способностью воевать в высокогорных районах с низким уровнем кислорода.

— Танк Type 15 легкий и гибок в эксплуатации и обладает высокой мобильностью, так как он оснащен новым двигателем, предназначенным для быстрого передвижения на плато, и производителем кислорода. В нем также используются новые материалы для брони и стелс-технологии, поэтому он имеет меньший вес, но улучшенные функции защиты и скрытности, - сказал Чжан Хунцзюнь, старший сержант полка, на китайском телевидении.

Модернизированные образцы техники поступили в части после недавних столкновений на китайско-индийской границе в середине 2020 года. Global Times сообщает, что в ближайшее время на границе с Индией сосредоточат еще больше техники, пригодной к ведению войны в высокогорных районах.

Ранее НикВести писали, что на горном перевале Нату-Ла в Гималаях (индийский штат Сикким) произошло столкновение индийских и китайских военных.