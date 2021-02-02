Глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк заявил, что депутат от «Пропозиции» Сергей Коренев не имеет права голосовать на сессии, поскольку является вице-мэром.

Об этом он сказал в ходе сессии Николаевского горсовета сегодня, 2 февраля, передает корреспондент НикВести.

В частности, Артем Ильюк обратился с вопросом к мэру Александру Сенкевичу, почему его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев голосовал за вынесенный на сессию проект решения.

— Александр Федорович, предыдущий файл голосовал Коренев Сергей Николаевич. Объясните мне, как такое может быть, если он не имеет права голоса на сегодняшней сессии, - спросил Артем Ильюк.

Артем Ильюк

В свою очередь городской голова объяснил, что с Сергея Коренева еще не лишили мандата депутата горсовета.

— Артем Александрович, пока с Коренева не сняты депутатские полномочия он остается депутатом Николаевского городского совета, - ответил Александр Сенкевич. — Он не имеет права голосовать, - отметил Артем Ильюк. — Пока он является депутатом Николаевского городского совета — он не принимает участие в заседаниях исполнительного комитета. После того, как с него снимут полномочия депутата, он перестанет быть депутатом, он не сможет голосовать и он тогда сможет брать участие в заседаниях исполнительного комитета Николаевского городского совета, - добавил мэр. — Вы сами говорили обратное. Вы нарушаете закон. Вы специально привели его сюда, потому что у вас не хватает голосов. Вы нарушаете закон, - сказал Артем Ильюк. — Он является полноценным депутатом Николаевского городского совета, избранным и оглашенным избирательной комиссией в городе Николаеве, - указал Александр Сенкевич. — Он заместитель городского головы. Он не имеет права быть депутатом и не имеет права голосовать. Значит на комиссию он не ходит, до этого он не приходил, а тут он пришел. Должен быть какой-то порядок, - добавил Артем Ильюк.

Как известно, Сергей Коренев был избран депутатом городского совета от партии «Пропозиция». Однако, в связи с назначением вице-мэром Николаева не может исполнять обязанности депутата. На его место в городской совет зайдет Евгений Павлович.

Напомним, что в начале января 2020 года заместитель Николаевского городского головы — директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев написал заявление о сложении полномочий депутата городского совета.