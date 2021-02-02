Опубликован рейтинг 47 глав облгосадминистраций, назначенных Владимиром Зеленским за время его президентства, в котором действующий губернатор Николаевщины Виталий Ким занял 9 место, а экс-глава ОГА Александр Стадник — 45.

Рейтинг составило информагентство RegioNews, основываясь на 5 критериях:

оценка, которую Владимир Зеленский давал им в своих выступлениях, и т.п.;

нескандальность — участие в различных скандалах;

эффективность — исполнение своих ключевых обещаний, демонстрация результата не только в социально-экономической, но и политической плоскости;

способность договариваться — вести конструктивный диалог с представителями местных элит, в том числе с депутатами всех уровней и мэрами крупнейших городов;

некоррупционность — успехи в антикоррупционной борьбе, нетолерантное отношение к коррупции, отсуствие подозрений.

По каждому критерию выставлялся соответствующий балл по пятибалльной шкале, а общее количество баллов определяло место конкретного действующего или бывшего главы ОГА в итоговой таблице. Таким образом максимально можно было получить 25 баллов.

Виталий Ким занял 9 место из 47, набрав 17 очков. 4 балла по шкале «нескандальность», 3 — «эффективность», 3 — «некоррупционность», 4 — «способность договариваться и 3 — «оценка президента».

«Уже в качестве президентского наместника в Николаеве, столкнувшись со сложной областной коалициадой, смог по максимуму выжать нужный Киеву результат — главой Николаевского облсовета стала выдвиженка «СН» Анна Замазеева, которую он предлагал на эту должность еще перед выборами. Но для этого пришлось идти на политический союз с ОПЗЖ, жертвуя этой пророссийской партии кресло первого вице-спикера, чего в пылу предвыборной гонки Ким публично не предполагал в принципе», — пишет издание о его эффективности.

Также RegioNews обращает внимание на его способность договариваться с другими представителями местного самоуправления, в частности мэром Николаева Александром Сенкевичем.

По поводу оценки президента, агентство отмечает, что от Владимира Зеленского критика работы Виталия Кима еще не звучала, хотя для этого руководителю Николаевщины, у которого еще не прошло и 100 дней в должности, надо было бы «подарить» большой негативный повод, чего тот не сделал.

«С другой стороны, каких-то мощных покровителей Кима на Банковой не наблюдается, поэтому ему, похоже, придется завоевывать большее президентское доверие самостоятельно», — отмечает RegioNews.

Александр Стадник получил от агентства всего 3 балла, за некоррупционность, и занял 3 место с конца. По остальным критериям ему выставили нули.

«В громкие коррупционные скандалы Стадник не попадал, что фактически стало его единственным плюсом во время руководства Николаевщиной. Правда, когда в ноябре 2019 года его представлял на должности тогда еще помощник президента Андрей Ермак (Стадник считался креатурой именно нынешнего главы Офиса президента), приоритетными направлениями работы для нового руководителя он назвал борьбу с преступностью и коррупцией. Но боролся с этими явлениями этот председатель ОГА ну уж как-то совсем незаметно», — поясняет агентство.

RegioNews припомнило Александру Стаднику и ряд скандалов.

«Первым мини-скандалом, сопровождавшим приезд в область нового ее руководителя- «варяга», была его декларация, в которой выяснилось, что жена Стадника Ольга Шульженко зарабатывает в 44 раза больше мужа, получает миллионные подарки в денежной форме, ездит на новом Mercedes-Benz GLE 250 и держит наличными 2,7 миллиона гривен. Сам же председатель ОГА имел тогда в «загашнике» лишь 450 тысяч гривен и 18 тысяч долларов (при этом заработав в 2018-м за целый год каких-то 15 тысяч гривен, правда, уже освободившись из ДФС) и передвигался всего- всего на Porshe Cayenne 2012 выпуска», — пишет издание.

Скандальные эпизоды, преследовавшие экс-главу ОГА, RegioNews назвало целым сериалом. Припомнили и конфликт с Викторией Москаленко, которая обвинила его в блокировании работы депутатов, добиваясь ее отставки, жалобы «Нашего края» на давление, протесты ОТГ против перспективного плана децентрализации, разработанного ОГА.

«Одним словом, ситуация с перманентной скандальности Николаевской приняла явно нездоровые формы», — резюмируют в агентстве.

Говоря о его эффективности, агентство указало, что «особенностью этого руководителя региона было умение бесследно исчезать со своего рабочего места, а также общая безликость, закрытость и слабость чиновника, который не обладает ни ситуацией, ни украинским языком».

Нулевую «оценку президента» Александр Стадник получил за свое увольнение, после которого не последовало даже назначения на другую должность в органах исполнительной власти.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима главой Николаевской облгосадминистрации 25 ноября.

17 ноября он уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.