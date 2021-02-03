В Офисе президента отмечают, что введенные санкций против Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не является посягательством на свободу слова, а является исключительно борьбой с «чужеродной пропагандой».

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии «Украинской правде».

— Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно — имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии. Разумеется, санкции по телеканалам господина Медведчука — это совсем не про медиа и не про свободу слова. Это только про эффективное противодействие фейкам и чужеродной пропаганде, — заявил Михаил Подоляк.

Он добавил, что сегодняшнее решение назрело давно.

— Это о том, что не делалось на протяжении всех прошлых лет, когда данный медийный пузырь только разрастался. Когда при молчаливом попустительстве, а иногда и при активном содействии прошлых властей этот пропагандистский пул сформировался, окреп и стал активно «убивать» наши ценности, — добавил Михаил Подоляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов в воздействии кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», «NewsOne», «ZIK».

Вещание этих каналов уже прекращено.