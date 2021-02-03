В Офисе президента отмечают, что введенные санкций против Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не является посягательством на свободу слова, а является исключительно борьбой с «чужеродной пропагандой».
Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии «Украинской правде».
— Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно — имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии. Разумеется, санкции по телеканалам господина Медведчука — это совсем не про медиа и не про свободу слова. Это только про эффективное противодействие фейкам и чужеродной пропаганде, — заявил Михаил Подоляк.
Он добавил, что сегодняшнее решение назрело давно.
— Это о том, что не делалось на протяжении всех прошлых лет, когда данный медийный пузырь только разрастался. Когда при молчаливом попустительстве, а иногда и при активном содействии прошлых властей этот пропагандистский пул сформировался, окреп и стал активно «убивать» наши ценности, — добавил Михаил Подоляк.
Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов в воздействии кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», «NewsOne», «ZIK».
Вещание этих каналов уже прекращено.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
В Офисе президента отмечают, что введенные санкций против Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не является посягательством на свободу слова, а является исключительно борьбой с «чужеродной пропагандой».
Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии «Украинской правде».
— Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно — имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии. Разумеется, санкции по телеканалам господина Медведчука — это совсем не про медиа и не про свободу слова. Это только про эффективное противодействие фейкам и чужеродной пропаганде, — заявил Михаил Подоляк.
Он добавил, что сегодняшнее решение назрело давно.
— Это о том, что не делалось на протяжении всех прошлых лет, когда данный медийный пузырь только разрастался. Когда при молчаливом попустительстве, а иногда и при активном содействии прошлых властей этот пропагандистский пул сформировался, окреп и стал активно «убивать» наши ценности, — добавил Михаил Подоляк.
Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов в воздействии кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», «NewsOne», «ZIK».
Вещание этих каналов уже прекращено.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа