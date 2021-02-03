Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, которое проводили с 27 января по 1 февраля.

Так, больше всего новую норму закона поддерживают жители западной и центральной Украины (79,4% и 66,2% соответственно), меньше всего — жители восточной Украины (38,8% поддерживают, 55,8% — нет).

В южных областях закон поддерживают 49% опрошенных, не поддерживают 46,2%. На Донбассе поддерживают 59,5%, не поддерживают — 32,1% (однако следует учитывать, что на Донбасс приходится лишь 84 из 1 205 опрошенных респондентов и опросы там проводили только на контролируемой Украиной части региона).

Опрос с 27 января до 1 февраля методом личного интервью с использованием планшетов. Опросили 1 205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса. Выборка репрезентативна для населения от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, 16 января в Украине вступила в силу статья 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский.

Следовательно, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица-предприниматели и другие субъекты хозяйствования, обслуживающие потребителей, должны предоставлять информацию о товарах и услугах, а также обслуживать людей именно на украинском.

Это касается как продавцов, так и исполнителей. Где бы вы ни получали услугу — в супермаркете, банке, кафе или интернет-магазине — вас должны обслуживать на государственном языке.