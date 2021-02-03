Национальная сеть торговых центров «Эпицентр» планирует в течение года отстроить сгоревший гипермаркет в Первомайске. В компании заявили, что сотрудникам будут предложены должности в других городах.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– В результате трагедии в Первомайске город остался без стратегического торгового объекта, а люди без работы. Мы будем стараться в течение года восстановить торговый центр, а все 73 работника торгового центра получат возможность перевода в ближайшие ТЦ - в Умани, Кропивницком и Николаеве, - заявила основательница компании Галина Герега.

Она подчеркнула, что благодаря высокому профессионализму и оперативным действиям руководства, продавцов и охраны торгового центра никто из посетителей не пострадал. Злоумышленник был задержан и передан работникам полиции, а все посетители вовремя эвакуированы.

Также в пресс-службе отметили, что всем работникам торгового центра будет оказана психологическая помощь.

– С этой целью в Первомайск уже направляются лучшие профильные специалисты компании, имеющие большой опыт работы с людьми, пережившими стрессовые ситуации, - отметили в компании.

Как сообщил региональный директор южного региона ООО «Эпицентр К» Сергей Пономарев, охранник, который понес наибольшие повреждения вследствие ранения топором, пришел в себя после операции. Представители компании были у пострадавшего в больнице, оказали необходимую финансовую поддержку и держат связь с его семьей.

– Сотрудники ТЦ приняли на себя главный удар злоумышленника и проявили отвагу, совершив ему сопротивление и не позволив скрыться с места преступления, - говорит он.

Во время инцидента пострадали еще трое работников торгового центра. Продавец, которого террорист облил легковоспламеняющейся смесью, вызвав ожоги. Также пострадал старший охранник службы безопасности в результате удара топором в спину. Руководитель службы безопасности торгового центра получил ранение руки. Всем пострадавшим оказана помощь, пока они находятся дома.

Основательница ООО «Эпицентр К» Галина Герега заявила, что компания изучит потребности пожарного депо города Первомайск и рассмотрит возможность приобретения специализированной техники, которая в критической ситуации поможет спасателям в борьбе со стихией. Она отметила, что таким образом компания стремится сделать невозможным повторение этой ужасной ситуации и хочет позаботиться о безопасности местных жителей, которые крайне обеспокоены инцидентом.

По решению руководства компании, в течение месяца, два раза в неделю по всей сети торговых центров будет проводиться дополнительное обучение для персонала по противопожарной безопасности.

Как известно, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр». Полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр.