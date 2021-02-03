Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил представителей гражданского общества — за то, что «абсолютно точно поняли и поддержали необходимость решения СНБО о блокировке каналов «пула Медведчука».

Об этом он сообщил в Telegram.

— Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физического и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию, - сообщил Владимир Зеленский.

Также президент поблагодарил представителей гражданского общества — за то, что «абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО».

— Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ, - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, вечером 2 февраля президент України Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, ZIK.

Николаевская областная государственная администрация призвала жителей региона сообщать им в случае выявления трансляции запрещенных телеканалов.

Кроме этого, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и считает их «плохим решением».