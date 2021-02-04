В четверг, 4 февраля, на территории Нефтебазы в Николаеве правоохранители проводят следственные действия.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Владельцы предприятия рассказали, что на предприятие пришли сотрудники налоговой милиции ГФС, ссылаясь на решение суда о проведении следственных действий. На предприятии считают такие действия незаконным.

— Мы не даем комментарии, обращайтесь в пресс-центр, - ответил сотрудник ГФС на вопрос журналиста НикВести о происходящем на предприятии.

На месте также присутствует депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Хачатуров.

Глава облгосадминистрации Виталий Ким выехал на место для того, чтобы пообщаться со старшим сотрудником ГФС, который проводит следственные действия на предприятии.

Ранее НикВести сообщали, что на Нефтебазе в Николаеве произошел конфликт из-за смены руководства. Позже Министерство юстиции Украины признало незаконной перерегистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы и сотрудники государственной службы охраны, которые способствовали рейдерскому захвату частного предприятия, покинули территорию Нефтебазы.

Директор николаевской Нефтебазы Виталий Сенько боится, что дело о попытке захвата предприятия «спустят на тормозах». Кроме этого он рассказал, что прибывшая на сообщение о рейдерском захвате предприятия оперативная группа полицейских полностью бездействовала и держалась в стороне.

Виталий Сенько также заявил, что во время захвата предприятия, которое осталось фактически без управления, могла случиться техногенная катастрофа.