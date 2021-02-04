В четверг, 4 февраля, на территории Нефтебазы в Николаеве правоохранители проводят следственные действия.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Владельцы предприятия рассказали, что на предприятие пришли сотрудники налоговой милиции ГФС, ссылаясь на решение суда о проведении следственных действий. На предприятии считают такие действия незаконным.
— Мы не даем комментарии, обращайтесь в пресс-центр, - ответил сотрудник ГФС на вопрос журналиста НикВести о происходящем на предприятии.
На месте также присутствует депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Хачатуров.
Глава облгосадминистрации Виталий Ким выехал на место для того, чтобы пообщаться со старшим сотрудником ГФС, который проводит следственные действия на предприятии.
Ранее НикВести сообщали, что на Нефтебазе в Николаеве произошел конфликт из-за смены руководства. Позже Министерство юстиции Украины признало незаконной перерегистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы и сотрудники государственной службы охраны, которые способствовали рейдерскому захвату частного предприятия, покинули территорию Нефтебазы.
Директор николаевской Нефтебазы Виталий Сенько боится, что дело о попытке захвата предприятия «спустят на тормозах». Кроме этого он рассказал, что прибывшая на сообщение о рейдерском захвате предприятия оперативная группа полицейских полностью бездействовала и держалась в стороне.
Виталий Сенько также заявил, что во время захвата предприятия, которое осталось фактически без управления, могла случиться техногенная катастрофа.
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В четверг, 4 февраля, на территории Нефтебазы в Николаеве правоохранители проводят следственные действия.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Владельцы предприятия рассказали, что на предприятие пришли сотрудники налоговой милиции ГФС, ссылаясь на решение суда о проведении следственных действий. На предприятии считают такие действия незаконным.
— Мы не даем комментарии, обращайтесь в пресс-центр, - ответил сотрудник ГФС на вопрос журналиста НикВести о происходящем на предприятии.
На месте также присутствует депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Хачатуров.
Глава облгосадминистрации Виталий Ким выехал на место для того, чтобы пообщаться со старшим сотрудником ГФС, который проводит следственные действия на предприятии.
Ранее НикВести сообщали, что на Нефтебазе в Николаеве произошел конфликт из-за смены руководства. Позже Министерство юстиции Украины признало незаконной перерегистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы и сотрудники государственной службы охраны, которые способствовали рейдерскому захвату частного предприятия, покинули территорию Нефтебазы.
Директор николаевской Нефтебазы Виталий Сенько боится, что дело о попытке захвата предприятия «спустят на тормозах». Кроме этого он рассказал, что прибывшая на сообщение о рейдерском захвате предприятия оперативная группа полицейских полностью бездействовала и держалась в стороне.
Виталий Сенько также заявил, что во время захвата предприятия, которое осталось фактически без управления, могла случиться техногенная катастрофа.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа