Международная и Европейская федерации журналистов раскритиковали решение украинских властей запретить телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Об этом пишет Радио Свобода.
По информации издания, федерации назвали решение властей страны «внесудебным и политически мотивированным запретом» на вещание.
В частности, секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланжер считает, что введенные санкции неприемлемы в условиях демократии.
— Этот выборочный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников средств массовой информации, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью владельцев СМИ. МФЖ призывает украинскую власть отменить запрет и уважать свободу информации и слова, - заявил Энтони Белланжер.
В свою очередь, генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что решение властей не соответствует международным стандартам по свободе слова и свободы прессы.
— Запрет речи является одной из самых экстремальных форм ограничения свободы СМИ. Эти запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах. Кажется очевидным, что президентское решение совершенно не соответствует международно-правовым стандартам по свободе слова и средств массовой информации, - сказал Рикардо Гутьеррес.
Напомним, что в ЕС одобрили введенные СНБО санкции против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.
Соединенные Штаты Америки также поддержали санкции против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Вашингтон расценивает их как борьбу с «злонамеренным влиянием» России.
Позже посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила на своей странице в Twitter, что «приветствует решительные действия президента по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред».
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Международная и Европейская федерации журналистов раскритиковали решение украинских властей запретить телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Об этом пишет Радио Свобода.
По информации издания, федерации назвали решение властей страны «внесудебным и политически мотивированным запретом» на вещание.
В частности, секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланжер считает, что введенные санкции неприемлемы в условиях демократии.
— Этот выборочный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников средств массовой информации, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью владельцев СМИ. МФЖ призывает украинскую власть отменить запрет и уважать свободу информации и слова, - заявил Энтони Белланжер.
В свою очередь, генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что решение властей не соответствует международным стандартам по свободе слова и свободы прессы.
— Запрет речи является одной из самых экстремальных форм ограничения свободы СМИ. Эти запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах. Кажется очевидным, что президентское решение совершенно не соответствует международно-правовым стандартам по свободе слова и средств массовой информации, - сказал Рикардо Гутьеррес.
Напомним, что в ЕС одобрили введенные СНБО санкции против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.
Соединенные Штаты Америки также поддержали санкции против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Вашингтон расценивает их как борьбу с «злонамеренным влиянием» России.
Позже посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила на своей странице в Twitter, что «приветствует решительные действия президента по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред».
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
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Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа