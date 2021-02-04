Международная и Европейская федерации журналистов раскритиковали решение украинских властей запретить телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Об этом пишет Радио Свобода.

По информации издания, федерации назвали решение властей страны «внесудебным и политически мотивированным запретом» на вещание.

В частности, секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланжер считает, что введенные санкции неприемлемы в условиях демократии.

— Этот выборочный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников средств массовой информации, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью владельцев СМИ. МФЖ призывает украинскую власть отменить запрет и уважать свободу информации и слова, - заявил Энтони Белланжер.

В свою очередь, генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что решение властей не соответствует международным стандартам по свободе слова и свободы прессы.

— Запрет речи является одной из самых экстремальных форм ограничения свободы СМИ. Эти запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах. Кажется очевидным, что президентское решение совершенно не соответствует международно-правовым стандартам по свободе слова и средств массовой информации, - сказал Рикардо Гутьеррес.

Напомним, что в ЕС одобрили введенные СНБО санкции против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.

Соединенные Штаты Америки также поддержали санкции против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Вашингтон расценивает их как борьбу с «злонамеренным влиянием» России.

Позже посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила на своей странице в Twitter, что «приветствует решительные действия президента по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред».