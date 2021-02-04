Семьям погибших при пожаре в Запорожской областной инфекционной больнице выделили по 50 тысяч гривен из бюджета области.

Об этом сообщил глава администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

— В 11:00 прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям, где мы приняли решение о выделении 50 тыс. грн семьям погибших, и будем предоставлять помощь также пострадавшим. Идет следствие, которое установит точные причины возгорания в реанимационном отделении инфекционной больницы в ближайшее время, — рассказал глава администрации.

По словам Александра Старуха, положение осложнялось тем, что в отделении находились больные, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких.

— Это была реанимация, и люди там находились в ситуации, когда проходило вентилирование при помощи аппаратов ИВЛ. Два человека в стабильно тяжелом состоянии, другие в состоянии средней тяжести. Прежде всего будет комиссия, она проведет работу по поводу инфекционной больницы, где будут установлены причины сложившейся ситуации, и после этого будут сделаны выводы и проверка всех больниц по соблюдению мер пожарной безопасности, — сказал он.

Чиновник отметил, что остальная часть больницы не пострадала, и пациенты переведены в другие лечебные учреждения.

— Не функционирует только реанимационное отделение, так как возгорание произошло на площади 20 кв. м в одном из боксов, остальная больница не пострадала. Другие пациенты были переведены в другие больницы города, всего было 29 пациентов, соответственно, 19 утром находилсь в другой части строения, которая не пострадала, — сказал глава ОГА.

Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.

Запорожские правоохранители возбудили уголовное дело из-за пожара.