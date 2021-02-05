Президент США Джо Байден потребовал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, которому изменили условный срок на реальный.

Об этом он сказал во время выступления с первым внешнеполитическим посланием с момента вступления в должность, сообщает CNBC.

По словам Джо Байдена, Навальный он стал «стал мишенью властей за свою работу по разоблачению коррупции и должен быть немедленно освобожден без каких-либо условий».

— Усилия России по подавлению свободы словам и мирных собраний вызывают глубокую озабоченность у нас и международного сообщества, — заявил президент США.

Джо Байден добавил, что он «ясно дал понять» президенту России Владимиру Путину, что время, когда США «отворачивались от агрессивных действий России, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, прошли».

За Алексей Навального также вступился президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал приговор «ужасной ошибкой даже для стабильности в России».

26 января состоялся первый телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом. В ходе разговора президент США поднял тему освобождения Навального. Кроме того, Госдепартамент США призвал Россию немедленно освободить оппозиционера и расследовать его отравление.

За освобождение Навального выступили многие западные страны. Среди них — канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович и другие.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный был доставлен в пятницу в Бабушкинский суд на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.