Депутат Николаевского областного совета от фракции «Пропозиция» Валентин Бойко считает, что предоставив ОТГ финансовую независимость от районов, их «поставили на путь безденежья».

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Обращаю ваше внимание на то, что в сентябре прошлого года был принят законопроект №3614 — это внесение изменений в бюджетный кодекс в связи с завершением административно-территориальной системы, которым четко разграничены расходы районного уровня и базового уровня. Этот закон лишил районы прямых межбюджетных отношений, исключил районы из системы горизонтального выравнивания — районы не могут сейчас получать базовую дотацию. В соответствии с этим законом общины уже не зависят от районов — тот 60% ПДФО, который раньше получали районы, передается на базовый уровень в общины. В финансовом плане мы исключили возможность зависимости от районов. Район уже сам по себе, местное самоуправление, в виде территориальных общин, — само по себе. Хотя, по-сути, районы поставили на путь безденежья, но в данном случае местному самоуправлению за счет тех финансовых ресурсов, которые переданы из районного уровня, дали возможность выполнять делегированные полномочия как собственные, - сказал Валентин Бойко.

Ранее НикВести писали о том, что в Николаевской области начался процесс ликвидации 19 районных государственных администраций и создания РГА 4 объединенных районов: Николаевского, Баштанского, Вознесенского и Первомайского.

В частности, 4 января 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение №1-р «О мероприятиях по реорганизации районных государственных администраций Николаевской области», которым были созданы 4 комиссии по реорганизации 19 райгосадминистраций.