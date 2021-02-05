Санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является вопросом безопасности, а не свободы слова, говорится в заявлении медийных организаций.

— В современном мире отношения свободы слова и пропаганды стали значительно сложнее. Пропаганда, дезинформация и злонамеренные информационные операции часто используют свободу слова против нее самой. Они используют демократию для того, чтобы свергнуть демократию. Именно такова стратегия кремлевской пропаганды в Украине и во многих других странах мира, - говорится в заявлении.

Организации отметили, что угрозой свободе слова является не только прямая цензура или прямые репрессии, а также имитация свободы слова.

— Мы также должны понимать сегодняшние вызовы. Если раньше демократические страны могли находить слабости авторитарных режимов для распространения ценностей человеческого достоинства, прав и свобод, то сегодня все наоборот: авторитарные режимы научились находить слабости демократии и подрывать их изнутри. Они паразитируют на ценностях демократии, чтобы эти демократии уничтожить, - добавили подписанты заявления.

По данным организаций, в Украине давно есть понимание, что свободу надо не только поддерживать, но и защищать.

— Поэтому украинские эксперты давно говорят о необходимости находить баланс между свободой и безопасностью. Если демократии не будут в безопасности, не будет никакой свободы. Если Украина не защитит свой суверенитет перед атакой российского авторитаризма, у нас не будет никаких прав человека. Именно поэтому мы считаем, что работа каналов, аффилированных с Медведчуком, в Украине — это не вопрос свободы слова, а вопрос безопасности. Даже не потому, что они говорят, а потому, с кем они связаны и откуда они финансируются. Не могут в стране, ставшей жертвой внешней агрессии, работать информационные ресурсы, которые финансово связаны с государством-агрессором или с людьми, которые имеют близкие отношения с главным виновником нынешней войны — российским президентом, - добавили организации.

Подписанты поддержали решение СНБО и Президента Украины о наложении санкций на лиц, связанных с деятельностью телеканалов.

— Но мы понимаем, что это лишь первый шаг. Защищать демократию надо, и надо это делать демократически и в пределах принципов верховенства права. Именно поэтому Украина нуждается в обновлении медийного законодательства и обеспечении регулятора (вместе с залогом его компетентности и независимости) надлежащим инструментарием реагирования на нарушения и проявления использования медиа для информационных спецопераций, - говорится в заявлении.

Среди подписантов: «Интерньюз-Украина», Центр демократии и верховенства права, Институт массовой информации, «Фонд Общественность», Институт развития региональной прессы и общественная организация «Детектор медиа».

Напомним, вечером 2 февраля президент України Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, ZIK.

Николаевская областная государственная администрация призвала жителей региона сообщать им в случае выявления трансляции запрещенных телеканалов.

Кроме этого, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и считает их «плохим решением».