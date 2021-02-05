Депутат Николаевского облсовета от фракции «Пропозиция» Валентин Бойко рассказал, что районные государственные администрации станут префектурами, которые будут контролировать работу райсоветов.
Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Депутат отметил, что РГА будут выполнять контрольно-наблюдательную функцию после изменений в Конституцию Украины.
— Тут разграничение идет, в том числе, и в полномочиях. На районном уровне останется административный надзор, где РГА от органа общей компетенции переходят к контрольно-наблюдательной функции по отношению к работе местного самоуправления и координации центральных органов исполнительной власти — взаимодействие с местным самоуправлением, административный надзор. Касательно областной государственной администрации. Я вспомнил концепцию реформирования местного самоуправления. Там четко черным по белому написано: создание исполкомов при районных и областных советах. Исходя из этого — создание префектуры. Я думаю, что после изменений в Конституцию мы уже открытым текстом будем говорить о префектурах. Пока что мы говорим о районных государственных администрациях, которые будут наделены этими полномочиями префектуры. У нас очень тяжело вносятся изменения в Конституцию и для того, чтобы обойти эти изменения, исходя из этих нормативных возможностей, которые есть, пытаются создать такую систему. В этой системе районные государственные администрации будут таким консультативным совещательным наблюдательным органом за решениями местного самоуправления, - рассказал Валентин Бойко.
Ранее НикВести писали о том, что в Николаевской области начался процесс ликвидации 19 районных государственных администраций и создания РГА 4 объединенных районов: Николаевского, Баштанского, Вознесенского и Первомайского.
В частности, 4 января 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение №1-р «О мероприятиях по реорганизации районных государственных администраций Николаевской области», которым были созданы 4 комиссии по реорганизации 19 райгосадминистраций.
Напомним, депутат Николаевского областного совета от фракции «Пропозиция» Валентин Бойко считает, что предоставив ОТГ финансовую независимость от районов, их «поставили на путь безденежья».
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Депутат Николаевского облсовета от фракции «Пропозиция» Валентин Бойко рассказал, что районные государственные администрации станут префектурами, которые будут контролировать работу райсоветов.
Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Депутат отметил, что РГА будут выполнять контрольно-наблюдательную функцию после изменений в Конституцию Украины.
— Тут разграничение идет, в том числе, и в полномочиях. На районном уровне останется административный надзор, где РГА от органа общей компетенции переходят к контрольно-наблюдательной функции по отношению к работе местного самоуправления и координации центральных органов исполнительной власти — взаимодействие с местным самоуправлением, административный надзор. Касательно областной государственной администрации. Я вспомнил концепцию реформирования местного самоуправления. Там четко черным по белому написано: создание исполкомов при районных и областных советах. Исходя из этого — создание префектуры. Я думаю, что после изменений в Конституцию мы уже открытым текстом будем говорить о префектурах. Пока что мы говорим о районных государственных администрациях, которые будут наделены этими полномочиями префектуры. У нас очень тяжело вносятся изменения в Конституцию и для того, чтобы обойти эти изменения, исходя из этих нормативных возможностей, которые есть, пытаются создать такую систему. В этой системе районные государственные администрации будут таким консультативным совещательным наблюдательным органом за решениями местного самоуправления, - рассказал Валентин Бойко.
Ранее НикВести писали о том, что в Николаевской области начался процесс ликвидации 19 районных государственных администраций и создания РГА 4 объединенных районов: Николаевского, Баштанского, Вознесенского и Первомайского.
В частности, 4 января 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение №1-р «О мероприятиях по реорганизации районных государственных администраций Николаевской области», которым были созданы 4 комиссии по реорганизации 19 райгосадминистраций.
Напомним, депутат Николаевского областного совета от фракции «Пропозиция» Валентин Бойко считает, что предоставив ОТГ финансовую независимость от районов, их «поставили на путь безденежья».
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа