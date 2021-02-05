Руководители предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Нефтебазы у порта Николаева заявили о том, что представители Государственной фискальной службы, которые уже второй день проводят там следственные действия, превышают свои полномочия, выходя в своих действиях за рамки постановления суда, давшего санкции на проверку.

Об этом сегодня, 5 февраля, во время брифинга рассказали представители предприятий «Оил Трансшип» и «Глобал Инвест», - передает корреспондент НикВести.

Адвокат представителей Нефтебазы Андрей Толпекин рассказал о том, как проходили следственные действия вчера.

— Вчера следственные органы киевской ГФС в большом количестве людей зашли на предприятие с решением об обыске. Длились обыски до самого вечера, практически до 10 часов. Зашли они силовым образом, взломали все двери и ворота, в стиле маски-шоу 90-х. Хотя этого можно было избежать, потому что здесь ведется хозяйственная деятельность в правовом поле, и такие действия, я считаю, были лишними и в неправовом поле. На сегодняшний день информация такая: возбуждено якобы уголовное дело в отношении определенной фирмы, которая хранит здесь свой товар, топливо. Под предлогом этого дела они на сегодняшний день… Мы предоставили им все документы, нормально в правовом порядке. Также тут вчера был губернатор, общался с главным из группы следователей, который сказал, что просто возьмутся пробы для того, чтобы определить возможно, что некачественная продукция и так далее, в рамках уголовного дела, - рассказал он.

Андрей Толпекин, Виталий Сенько и Людмила Батарина

По словам Андрея Толпекина, сейчас фискалы намерены арестовать весь товар и резервуары, чем по сути будет заблокирована работа предприятия.

— Но сейчас идут такие моменты, разговаривая с сотрудниками правоохранительных органов, что якобы они хотят возможно арестовывать товар, резервуары и, соответственно, блокировать работу предприятия. Все знают, что уже длительное время идут нападки на это предприятие. Уже были и рейдерские захваты, которые также мы отбили, потом летом также правоохранительные органы пытались проводить неправомерные действия, чем противоправно существенно ограничивают деятельность предприятия, - сказал он.

Андрей Толпекин считает, что действия правоохранительных органов направлены на то, чтобы заблокировать работу Нефтебазы.

— Хочу дать заключение свое, как адвокат, что в любом случае, когда они зашли, они лишили собственника правовой защиты, начали проводить все следственные действия без участия собственника, арендатора данного предприятия, чем нарушили все процессуальные нормы КПК. Также производят замеры, отборы, которые не указаны в постановлении суда, им не дано было право данные действия проводить. В связи с этим мы видим, что происходит ситуация, чтобы просто уничтожить бизнес, предприятие, и противоправно блокировать работу предприятия. Мы просто надеемся, что когда-то этот кошмар закончится. Потому что если будут арестованы и блокированы резервуары с топливом, мы не сможем выдавать реальным собственникам это топливо, которые оставили его здесь на хранение, чем просто будет уничтожение хозяйственной деятельности этого предприятия. Мы призываем все властные структуры, президента… генеральный прокурор Ирина Венедиктова говорила о том, что у нас закончаться рейдерские захваты, кошмаривание бизнеса. Но мы видим реальную ситуацию, у нас в Николаеве просто системно, длительно происходит уничтожение бизнеса. Как адвокат могу сказать одну, что нет законных оснований проводить данные следственные действия в отношении собственников, арендаторов данного предприятия, подытожил Андрей Толпекин.

Виталий Сенько

Директор компании «Оил Трансшип» Виталий Сенько рассказал, что из-за действий представителей ГФС, его предприятие не может работать уже второй день. При этом, по его словам, правоохранители превышают свои полномочия и «начали самовольничать».

— Как вы видите, предприятие не работает второй день. Вчера на территорию зашли работники ГФС с постановлением, мы предоставили им все, что они хотели, дали допуск ко всем материалам, которые их интересовали. Пообещали нам, что в кратчайшие сроки все это закончится, ничего страшного, не переживайте, Но со временем аппетиты увеличились, уже перешло в русло «мы хотим еще». Незаконные действия тут же сотрудников перешли в другой формат, они начали самовольничать. Здесь на предприятии находится территория таможенного склада. без разрешения, без всякого согласования они начали проникать на территорию с людьми, которые не имеют ни квалификации, ни опыта, забирать пробы с резервуаров, совершать действия, которые не указаны в том постановлении, с которым они пришли, - сказал Виталий Сенько.

Он допускает, что такие действия выгодны их конкурентам.

— На сегодняшний час уже есть информация о том, что идет попытка заблокировать полностью работу предприятия. Мы не видим какого-то консенсуса в их работе. Итог мы видим: это очередное блокирование, может со стороны конкурентов. Как известно, уже пошла динамика на рынке, цены пошли вверх. Я как руководитель предприятия не могу объяснить сотрудникам, что предприятие не будет работать, а зарплату им надо заплатить, отчисления надо сделать. На кого это все будем возлагать? Сотрудники ГФС пришли, хотят одно, второе, третье, а по итогу виноват будет хозяин. Потому что работа предприятия заблокирована. Даже сейчас проводятся следственные действия, как говорят, не согласно постановлению с которым они зашли. Нас кошмарили до Нового года, теперь пошла эта цепочка посленовогодняя. Не зашли по беспределу, будут типо по закону. Зашли с одним, а теперь будут обустраиваться, наверное, жить. Мое мнение, конкуренция. Кто-то хочет зайти новый, или кто-то, может, пытается, со слов одного сотрудника, находящегося здесь, предприятие, которое арендует и работает с комплексом. А почему они торгуют, выходят на рынок с ценой на топливо намного дешевле, чем у нас?, - сказал Виталий Сенько.

Людмила Батарина

Директор предприятия «Глобал Инвест», которое являтеся собственником имущественного комплекса, Людмира Батарина рассказала о нарушениях в действиях сотрудников фискальной службы.

— Меня возмущает, что здесь на предприятие уже не первый раз органами Фискальной службы присылаются люди для отбора проб и работы в резервуарном парке неподготовленные. Которые не имеют на это никакой квалификации. Здесь сейчас во время обыска нам тоже не дали документы, которые подтверждали бы и разрешали бы кому-то из участников залезать на резервуары, брать пробы и прочее. Правилами пожарной безопасности и эксплуатации нефтебаз предусмотрено четко, что люди должны быть обучены, с инвентарем определенным, который не искрит, одежда точно так же должна быть специальная. ЭТо все очень серьезно. Казалось бы, ну какая разница, в какой курточке полез или кто полез. Нет. Прошлый раз тоже тут были у нас инциденты, люди, которые не знали, куда лезут, и руки пообжигали… Не учатся на ошибках они, а заставляют и перекладывают всю ответственность на нас. Потому что если здесь что-то случится, то, вы понимание, мало не показалось никому. Полная база топлива, на базе достаточно много топлива. Это чревато, отсутствие знаний и невыполнение правил на нефтебазе - чревато экологической катастрофой, - рассказала Людмила Батарина.

Кроме того, по ее словам, сотрудники следственной группы в нарушение законодательства проникли на территории таможенного комплекса, который находится на территории предприятия.

— Сейчас следственная группа, которая здесь работает, зашла на территорию таможенного комплекса, который расположен здесь, и работает без согласия таможни. Дело в том, что таможенный склад, организованный на предприятии, согласно таможенного кодекса никто без разрешения таможенных органов не может находиться там, тем более отбирать пробы. Мы когда спросили, куда они идут без разрешения от таможни, они сказали: «А у нас есть постановление следственного судьи». Эти люди не понимают, что постановление судьи, да, он исполнял свои обязанности, у него были какие-то там подозрения, на основании которого он выносил это решение. Но это не единственный документ, по которому они должны работать. Есть ряд законов, которые должны выполняться, - сказала Людмила Батарина.

Она рассказала, что налоговики намерены арестовать имущество, которое даже не значится в решении суда, санкционировавшего следственные действия.

— Возмущает отсутствие реакции на обращение нормальных людей, которые ведут здесь бизнес в правовом поле. Плюс ко всему прочему, сейчас пытаются арестовать и изъять имущество, которое не принадлежит тем компаниям, которые указаны в решении следственного судьи. Мы объясняем, что это не товар тех компаний, по которым они сюда приехали. Это совершенно другой товар, люди законопослушные работают, продают топливо, растаможивают, платят налоги. Нет и все, мы будем изымать, а вы потом нам докажите, что это все в рамках закона. Плюс ко всему, если сейчас блокируют работу таможенного склада и нашего склада в целом, отпуск топлива в южном регионе, реализация сейчас упадет, цена подымется, потому что топливо надо будет вести из другого региона, доставка тоже входит и цену топлива. И плюс ко всему, покупатели, которые хранили у нас здесь товар, они сейчас не будут его растаможивать, потому что таможенный склад будет заблокирован, они не смогут растаможить, и, значит, не будут уплачены платежи в бюджет, акциз, НДС. Соответственно, дыра в зияющем бюджете, отсутствие выплат, зарплат и пенсий. ВОт так наши правоохранительные органы бдят о нашем украинском государстве и людях, которые здесь живут и работают, - рассказала она.

Адвокат Андрей Толпекин сообщил, что представители Нефтебазы вчера, 4 февраля, обратились в Государственное бюро расследований а заявлением о преступлении со стороны представителей фискальной службы, однако от ГБР не последовало никакой реакции.

— Мы квалифицируем действия, и обращались в ГБР вчера, по действиям сотрудников, по статье 365 Уголовного кодекса (Превышение властных полномочий работниками правоохранительного органа), а также по статье 206 Уголовного кодекса (Осуществление противоправных действий по отношению к хозяйственной деятельности предприятия). Мы считаем, что по данным статьям должны были сотрудники Государственного бюро расследований прибыть сюда и разобраться. Но на сегодняшний день никто не приехал, никто не разобрался. Хочу сказать, что такой мощный орган, ГБР, даже не приехали и не разобрались в ситуации. Совершаются противоправные действия или нет. Мы теперь можем сделать реальный анализ того, как работают правоохранительные органы. Приезжает сюда губернатор и разбирается в этой ситуации. У нас есть специальный орган, Государственно бюро расследований, которое занимается сотрудниками правоохранительных органов, когда они совершают преступление. И никто не приехал и не разбирался. Мы будем все обжаловать, будем признавать недействительным, но мы надеемся, что следователи в рамках закона будут действовать и не совершать никаких действий блокировочных, - сказал Андрей Толпекин.

Как известно, вчера, 4 февраля, правоохранители проводили следственные действия на территории Нефтебазы в Николаеве. Туда приехал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, чтобы разобраться в происходящем, но сотрудник фискальной службы проигнорировал просьбы главы облгосадминистрации представиться и объяснить происходящее. Представитель компании «Миколаївський нафтоперевалювальний комплекс» заявил, что обыски на предприятии, которые проводили сотрудники ГФС, являются незаконными. Позже, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким выяснил, что на территории Нефтебазы правоохранители забирали пробы из цистерны, после чего должны были покинуть предприятие.