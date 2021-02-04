Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким выяснил, что на территории Нефтебазы правоохранители забирают пробы из цистерны.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, в четверг, 4 февраля, на территории Нефтебазы в Николаеве правоохранители проводят следственные действия.

— Я был в середине: общался с директором, со следователем, смотрел документы, на основании которых они там находятся. Они все находятся с официальными документами — там нет никаких титушек или каких-то силовиков, никто никого не бил. Изучают документы и забирают пробы с какой-то цистерны в рамках того уголовного дела, с которым они зашли. О чем мы договорились? Они не блокируют деятельность предприятия. Они забирают пробы и уезжают, - сказал Виталий Ким.

Также Виталий Ким отметил, что оставил свой номер телефона директору предприятия, чтобы тот информировал его о ходе событий.

— Если кто-то хоть на каплю нарушит закон, то он мне сразу звонит. вмешиваться в уголовное дело я не имею права. Увидел и разобрался в ситуации, - добавил Виталий Ким.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что приехал на Нефтебазу, где правоохранители проводят следственные действия, для того, чтобы разобраться в ситуации.

Представитель компании «Миколаївський нафтоперевалювальний комплекс» заявил, что обыски на предприятии являются незаконными.

Кроме этого, сотрудник фискальной службы проигнорировал просьбы главы облгосадминистрации Виталия Кима представиться и объяснить происходящее.

Напомним, что на Нефтебазе в Николаеве произошел конфликт из-за смены руководства. Позже Министерство юстиции Украины признало незаконной перерегистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы и сотрудники государственной службы охраны, которые способствовали рейдерскому захвату частного предприятия, покинули территорию Нефтебазы.

Директор николаевской Нефтебазы Виталий Сенько боится, что дело о попытке захвата предприятия «спустят на тормозах». Кроме этого он рассказал, что прибывшая на сообщение о рейдерском захвате предприятия оперативная группа полицейских полностью бездействовала и держалась в стороне.

Виталий Сенько также заявил, что во время захвата предприятия, которое осталось фактически без управления, могла случиться техногенная катастрофа.