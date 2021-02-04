Представитель компании «Миколаївський нафтоперевалювальний комплекс» заявил, что обыски на предприятии, которые сегодня, 4 февраля, проводят сотрудники ГФС, являются незаконными.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам представителя владельца, обыски являются частью еще одного рейдерского захвата.

— Беспредел, как обычно. У нас была попытка захвата. Но закон и государство сработали. Законным способом нам вернули право. Теперь они решили пойти другим способом — липовых уголовных дел каких-то непонятных. Как обычно все делается, — отметил владелец.

Он рассказал, что налоговики из Николаева и Киева зашли на территорию таможенного склада без ведома таможенников.

— У них есть решение суда, где четко прописано, что они не имеют права заходить на территорию резервуарного парка. Такие действия, как они делают, у них нет основания. По закону, во время карантина, они не имели права никакие действия проводить, — добавил Мгер Велян.

Также он поблагодарил представителей власти, прибывших на место.

Ранее сообщалось, что в четверг, 4 февраля, на территории Нефтебазы в Николаеве правоохранители проводят следственные действия.

Напомним, что в декабре на Нефтебазе в Николаеве произошел конфликт из-за смены руководства. Позже Министерство юстиции Украины признало незаконной перерегистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы и сотрудники государственной службы охраны, которые способствовали рейдерскому захвату частного предприятия, покинули территорию Нефтебазы.

Директор николаевской Нефтебазы Виталий Сенько боится, что дело о попытке захвата предприятия «спустят на тормозах». Кроме этого он рассказал, что прибывшая на сообщение о рейдерском захвате предприятия оперативная группа полицейских полностью бездействовала и держалась в стороне.

Виталий Сенько также заявил, что во время захвата предприятия, которое осталось фактически без управления, могла случиться техногенная катастрофа.