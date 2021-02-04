Сегодня, 4 февраля, во время обысков на николаевской Нефтебазе сотрудник фискальной службы проигнорировал просьбы главы облгосадминистрации Виталия Кима представиться и объяснить происходящее.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Во время проведения следственных действия из территории предприятия в сопровождении сотрудников фискальной службы вышел адвокат фирмы «Глобал-Инвест», оператором которого выступает компания «Ойл Трансшипмент», Андрей Толпекин.

В этот момент глава облгосадминистрации попытался поговорить с налоговиком и попросил его позвать следователя, однако тот сказал обращаться к адвокату. На что Виталий Ким ответил, что Андрей Толпекин не является его адвокатом и попросил сотрудника ГФС не уходить.

— Я же не видел ни одного удостоверения. Я видел только местных сотрудников налоговой, я их просто знаю, — сказал Виталий Ким.

Налоговик рассказал, что ранее оперативная группа показывала представителям предприятия решение суда об обыске.

— Никаких проблем не было. К ним вышел следователь, представился. Все как бы, — сказал сотрудник ГФС.

После этого он посоветовал Виталию Киму обращаться за информацией в полицию, поскольку следователь занят.

— У вас один здесь следователь? Вы можете представиться? — спросил губернатор. — Я сотрудник налоговой службы, — ответил мужчина и начал уходить. — Вернитесь, пожалуйста, сюда. Вы меня не слышите? Слышите. Значит, пожалуйста, подойдите. Я же не кусаюсь. Я не хочу ничего делать противозаконного, — сказал глава ОГА. — Я имею право не вступать (в диалог, — прим.), -ответил фискал и ушел. — Вы имеете право. Это ваша добрая воля, — сказал губернатор.

Спустя некоторое время к нему все же вышли сотрудники ГФС, показали удостоверения и позвали на территорию.

Ранее Виталий Ким рассказал, что приехал на Нефтебазу, где правоохранители проводят следственные действия, для того, чтобы разобраться в ситуации.

Отметим, что представитель компании «Миколаївський нафтоперевалювальний комплекс» заявил, что обыски на предприятии, которые сегодня, 4 февраля, проводят сотрудники ГФС, являются незаконными.

Ранее сообщалось, что в четверг, 4 февраля, на территории Нефтебазы в Николаеве правоохранители проводят следственные действия.

Напомним, что в декабре на Нефтебазе в Николаеве произошел конфликт из-за смены руководства. Позже Министерство юстиции Украины признало незаконной перерегистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы и сотрудники государственной службы охраны, которые способствовали рейдерскому захвату частного предприятия, покинули территорию Нефтебазы.

Директор николаевской Нефтебазы Виталий Сенько боится, что дело о попытке захвата предприятия «спустят на тормозах». Кроме этого он рассказал, что прибывшая на сообщение о рейдерском захвате предприятия оперативная группа полицейских полностью бездействовала и держалась в стороне.

Виталий Сенько также заявил, что во время захвата предприятия, которое осталось фактически без управления, могла случиться техногенная катастрофа.