Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что приехал на Нефтебазу, где правоохранители проводят следственные действия, для того, чтобы разобраться в ситуации.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, в четверг, 4 февраля, на территории Нефтебазы в Николаеве правоохранители проводят следственные действия.

В частности, Виталий Ким рассказал, что пытается связаться с сотрудниками налоговой милиции для того, чтобы убедиться в законности их действий.

— У меня нет информации. Была информация о том, что здесь происходят следственные действия. С другой стороны поступила жалоба, что здесь зашла куча непонятных людей. Я просто не в курсе ситуации. Мне не доложили. Я хочу разобраться, что происходит и почему я об этом не знаю в мой области. Я сейчас увижу документы, что все впорядке — разворачиваюсь и ухожу. Я хочу понимать кто это, что они здесь делают и зачем, потому что в области участились случаи — там что-то горит, там что-то минируется. Я вижу, что там присутствует официальная налоговая нашей области, но документы я не видел. Сейчас увижу, посмотрю, для себя запишу и поеду дальше разберусь. Я хочу понимать, что происходит на территории нашей области. Мы сейчас разберемся в ситуации, - сказал Виталий Ким.

Ранее НикВести сообщали, что на Нефтебазе в Николаеве произошел конфликт из-за смены руководства. Позже Министерство юстиции Украины признало незаконной перерегистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы и сотрудники государственной службы охраны, которые способствовали рейдерскому захвату частного предприятия, покинули территорию Нефтебазы.

Директор николаевской Нефтебазы Виталий Сенько боится, что дело о попытке захвата предприятия «спустят на тормозах». Кроме этого он рассказал, что прибывшая на сообщение о рейдерском захвате предприятия оперативная группа полицейских полностью бездействовала и держалась в стороне.

Виталий Сенько также заявил, что во время захвата предприятия, которое осталось фактически без управления, могла случиться техногенная катастрофа.