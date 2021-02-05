Решение о введении санкций против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука готовилось давно и тщательно, поэтому отменить его будет невозможно.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности, пишет LB.ua.

– Эти решения отменить будет уже невозможно, потому что то, что собрали наши службы, то, что по нашему заданию отрабатывали в течение почти 8 месяцев, сегодня это можно уже сказать, материалы - они были реализованы в то время, когда они были готовы, - сказал он.

По словам Данилова, «если кто-то считает, что такое решение можно подготовить за день, за неделю, за месяц, то он ошибается. Работа над таким решением началась еще летом прошлого года».

– Нам было понятно, что это не средства массовой информации, это сугубо пропагандистская машина РФ. Более того, когда мы с каждым днем получали все больше и больше дополнительной информации, как это происходит, кто это финансирует, каким образом происходят те или иные вещи, которые происходят на этих каналах, нам стало совершенно ясно, что это очень опасная для безопасности страны ситуация, когда они могут перейти уже определенную, скажем так, границу, - добавил он.

Напомним, вечером 2 февраля президент України Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, ZIK.

Николаевская областная государственная администрация призвала жителей региона сообщать им в случае выявления трансляции запрещенных телеканалов.

Кроме этого, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и считает их «плохим решением».