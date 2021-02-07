Министерство культуры и информационной политики Украины анонсировало создание Центра противодействия дезинформации.

Об этом глава министерства Александр Ткаченко рассказал в интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, необходимо создать международный хаб с привлечением мирового опыта для отражения манипуляций и фейков, которые запускает страна-агрессор.

— Нам нужно отвечать асимметрично: показывать и освещать. Так, как европейцы. Они говорят: вот эти аккаунты — боты. Эта информация является неправдивой — и вот аргументы. То есть это оперативно-просветительская работа. Я не вижу другого инструмента. Мы не должны стать отражением России, прибегая к тем методам, которые используют они. Бороться с ботами с помощью ботов — малоперспективное занятие, — отметил Александр Ткаченко.

Он добавил, что необходимо научить общество отличать правду и ложь.

— Это же элементарно. Когда вы заходите в Фейсбук и видите какую-то информацию — что вы делаете? Лично я, учитывая журналистский опыт, всегда делаю два клика мышкой, чтобы проверить источники. Все. Этого достаточно в большинстве случаев. Когда практика проверять информацию войдет в привычку — пропагандисты страны-агрессора или любые другие создатели фейков будут иметь дело не с другой армией ботов, а с миллионами сознательных граждан. Граждан, на которых такие примитивные инструменты не работают, — сказал Александр Ткаченко.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Совет нацбезопасности и обороны может ввести новые санкции. Они будут касаться некоторых народных депутатов.

Также секретарь СНБО рассказал, что соратник народного депутата Виктора Медведчука Тарас Козак владеет не только каналами 112, ZIK и NewsOne, на которые наложили санкции. Совет нацбезопасности и обороны владеет информацией о всех его каналах.