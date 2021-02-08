Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что вопрос с расторжением договора аренды земли под рынком «Клаксон» в Ингульском районе нужно решать в судебном порядке.

Об этом Елена Киселева заявила в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, на сессии Николаевского городского совета, которая прошла 3 февраля, депутатам не хватило 3 голосов для принятия решения о расторжении договора аренды и демонтаже рынка «Клаксон» по улице Космонавтов, который связывают с экс-депутатом горсовета Анатолием Дюминым.

По мнению депутата Елены Киселевой, это решение горсовета предприятие-арендатор мог отменить в судебном порядке как такое, которое является незаконным.

— Там предметом рассмотрения было расторжение договора аренды в связи с нарушением правил использования земельного участка. Причина, как я поняла, в том, что застройщик без разрешительных документов проводит капитальное строительство. Но действующее законодательство предусматривает порядок расторжения договоров аренды исключительно в судебном порядке. Есть службы исполнительных органов власти, которые содержатся за счет плательщиков налогов, они обязаны принимать решение законные и взвешенные. Поскольку «Клаксон», там такая болезненная точка, то, по моему мнению, решение по этому объекту должно быть очень законным. Мне не хочется, чтобы решение совета стало элементом, когда недобросовестный застройщик воспользуется незаконным решением и достигнет своей цели. Потому что решение совета может быть отменено в судебном порядке, признано незаконным. Я не этом акцентировала (на сессии, - прим.) и попросила, чтобы юридический департамент дал правовую позицию. Если бы юридический департамент 2 февраля это сделал, то я думаю, что совет бы поддержал. Но они почему-то замешкались, и это, наверное, стало причиной не голосования. Если на 18 февраля будет жесткая и понятная правовая позиция, то я думаю, что совет поддержит это решение. Юридическому департаменту ничего не мешает пойти сразу в суд. Действующее законодательство на этом настаивает. Не нужно принятие решения совета, а потом обращение в суд, - сказала Елена Киселева.

При этом, депутат считает необходимым пересмотреть судьбу всех объектов, которые построены в Николаеве с нарушением законодательства либо условий договора аренды земли.

— Я за то, чтобы каждый пользователь земли выполнял соответствующим образом законодательство. Более того, моя правовая позиция, что все объекты, которые построены с нарушением, их судьбу необходимо пересмотреть, - сказала Елена Киселева.

Земельный участок площадью 2603 м2 по улице Космонавтов, вблизи ПТУ №11 (Космонавтов, 66/1) был передан в аренду ЧП «Клаксон» еще в 1997 году. В 2004 году договор был продлен решением сессии горсовета на 25 лет - до 2029 года. Целевое назначение земельного участка - обслуживание продовольственного рынка.

Поводом для аннулирования договора стало нарушение статьи 25 Закона Украины «Об аренде земли» и положений пункта 9.4 договора аренды земли от 13 мая 2004 года — строительство сооружений без письменного согласия арендодателя, нарушение государственных строительных норм и стандартов, а именно выполнение строительных работ без декларации или разрешения на их начало и без соблюдения градостроительных условий и ограничений относительно проектировки объекта строительства.

В случае принятия соответствующего решения сессией горсовета, ЧП «Клаксон» было бы обязано освободить земельный участок и вернуть его городу в состоянии, пригодном к использованию.

Согласно данным Министерства юстиции Украины, учредителем и директором ЧП «Клаксон» числится Анжелика Дюмина - дочь бывшего депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина. На нее также оформлено еще одно предприятие - ООО «Универсал-Юг», которому принадлежит рынок «Украина» на пересечении улиц 6-я Слободская и проспект Центральный. Компания «Универсал-ЮГ» зарегистрирована в Николаеве по улице Чигрина (Пограничная), 242-В. По данному адресу зарегистрировано также фермерское хозяйство «Кинбурн», владельцем которого является Анатолий Дюмин.

Также отметим, что 1 марта 2017 года Николаевская городская прокуратура №2 открыла уголовное производство по факту самовольного строительства на территории рынка «Клаксон» по улице Космонавтов.

Также сообщалось, что на рынке «Клаксон» вдоль улицы Космонавтов в Ингульском районе Николаева началось незаконное строительство капитальных конструкций.