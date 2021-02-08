Российский пропагандист Дмитрий Киселев в «Вестях недели» в ответ на фильм о дворце Путина показал сюжет о немецкой вилле российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он заявил в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 24», передает Украинская Правда.

Согласно сюжету, Навальный снимал двухэтажную виллу площадью более 300 квадратных метров в самом престижном районе Фрайбурга.

Журналистка канала «Россия 24» рассказала, что в доме есть просторная гостиная, два дивана, телевизор, «роскошные спальни с террасой, кухня с кофемашиной, набором голландского чая и подарочной бутылкой местного вина».

Журналистка также акцентировала внимание на том, что «ни одна вилла не может обойтись без своей комнаты грязи» и показала подсобное помещение с пылесосом. Также в сюжете показали туалет, акцентировав внимание на том, что возле унитаза есть ершик, который «блестит».

Журналистка зашла в комнату с джакузи и поплавала в бассейне. Говоря о Навальном, она постоянно называла его «пациент». По данным «Россия 24», сутки на этой вилле обходятся «в 530 евро плюс залог».

В сюжете подсчитали, что Навальный жил на этой вилле почти 2 месяца до самого отъезда в Москву, а значит, «только на жилье во Фрайбурге он потратил больше 30 тысяч евро». Журналистка также подсчитала, что, «учитывая съемки фильма про «дворец Путина», ценник поднимается до миллиона евро».

В сюжете заявили, что Навальный «официально безработный блогер», поэтому непонятно, на «на чьи же деньги» он снял виллу и фильм о дворце Путина.

Напомним, после ареста Навального «Фонд борьбы с коррупцией» обнародовал фильм-расследование «Дворец для Путина». В нем рассказывается, что в Краснодарском крае, в городе Геленджик, расположен дворец для российского президента, площадью более 17 000 квадратных метров. Он по площади сопоставим с территорией 39 княжеств Монако. Дворец построили так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

По данным ФБК, строительство финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы. В целом его стоимость оценивается в 100 миллиардов рублей (более $13,5 миллиарда).

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал резонансное расследование «Фонда борьбы с коррупцией» оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике.

30 января российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром «дворца Путина» на мысе Идокопас в Геленджике.