Руководитель Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев отметил, что после первого квартала ситуация с недовыполнением местных бюджетов улучшится.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Дмитрий Прокофьев сообщил, что январь был тяжелым для бизнеса в связи с локдауном и новогодними праздниками

— Первый месяц пока не очень хороший, потому что локдаун был, две недели праздники и не все предприятия и компании работали. Мы понимаем, что были некоторые ограничения, — сказал он.

Также Дмитрий Прокофьев прокомментировал заявление Николаевского городского головы Александра Сенкевича о том, что в январе 2021 года невыполнение бюджета Николаева составило уже 22 миллиона гривен.

— Цифру мне сейчас трудно прокомментировать. Мы уже с Александром Федоровичем общались, у нас немного разные подсчеты. Но недовыполнение есть, безусловно, сколько именно, трудно сказать. Но второй-третий месяц будет легче, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в 2020 году, несмотря на кризис, связанный с карантинными ограничениями, количество предпринимателей в Николаевской области не сократилось.