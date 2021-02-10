Внеочередные выборы мэра Харькова из-за смерти Геннадия Кернеса, который победил на выборах 25 октября, состоятся осенью 2021 года.

Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал в эфире «Радио НВ».

Согласно законодательству, выборы могут быть назначены на последнее воскресенье марта или в последнее воскресенье октября.

Кирилл Тимошенко объяснил, что из-за «чехарды с документами» Верховная Рада не смогла конце января получить свидетельство о смерти Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время.

— Я думаю, потому, что там была какая-то чехарда с документами, они (документы, — прим.) не зашли в Верховную Раду, выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли, — сказал Кирилл Тимошенко.

Ранее секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде по поводу выборов в Харькове. Он просил назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса.

Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике «Шарите» от последствий заболевания коронавирусом. Похороны главы Харькова состоялись 23 декабря.