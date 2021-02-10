Внеочередные выборы мэра Харькова из-за смерти Геннадия Кернеса, который победил на выборах 25 октября, состоятся осенью 2021 года.
Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал в эфире «Радио НВ».
Согласно законодательству, выборы могут быть назначены на последнее воскресенье марта или в последнее воскресенье октября.
Кирилл Тимошенко объяснил, что из-за «чехарды с документами» Верховная Рада не смогла конце января получить свидетельство о смерти Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время.
— Я думаю, потому, что там была какая-то чехарда с документами, они (документы, — прим.) не зашли в Верховную Раду, выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли, — сказал Кирилл Тимошенко.
Ранее секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде по поводу выборов в Харькове. Он просил назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса.
Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике «Шарите» от последствий заболевания коронавирусом. Похороны главы Харькова состоялись 23 декабря.
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
Внеочередные выборы мэра Харькова из-за смерти Геннадия Кернеса, который победил на выборах 25 октября, состоятся осенью 2021 года.
Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал в эфире «Радио НВ».
Согласно законодательству, выборы могут быть назначены на последнее воскресенье марта или в последнее воскресенье октября.
Кирилл Тимошенко объяснил, что из-за «чехарды с документами» Верховная Рада не смогла конце января получить свидетельство о смерти Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время.
— Я думаю, потому, что там была какая-то чехарда с документами, они (документы, — прим.) не зашли в Верховную Раду, выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли, — сказал Кирилл Тимошенко.
Ранее секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной Раде по поводу выборов в Харькове. Он просил назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса.
Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике «Шарите» от последствий заболевания коронавирусом. Похороны главы Харькова состоялись 23 декабря.