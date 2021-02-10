Следователи закрыли уголовное дело, начатое в 2019 году в отношении должностных лиц Николаевского областного совета и облгосадминистрации из-за доведении здания «Искры» до разрушения.

Об этом говорится в статье «Разжечь «Искру». Удастся ли вдохнуть жизнь в здание старого кинотеатра?» на НикВести.

Летом 2019 года полиция открыла уголовное производство по статье «Служебная халатность» на должностных лиц Николаевской областной государственной администрации и областного совета из-за того, что те не обеспечили надлежащую охрану здания бывшего кинотеатра «Искра».

«Сообщаем, что по результатам досудебного расследования в уголовном производстве следователем принято решение о его закрытии», — говорится в ответе Следственного управления на запрос.

О результатах проверки действий должностных лиц в полиции не сообщили, сославшись на 222 статью уголовно-процессуального кодекса.

«Сведения досудебного расследования можно разглашать только по согласию следователя или прокурора в том объеме, который они признают возможным», — говорится в письме.

Отметим, что во время открытия производства главой областного совета была Виктория Москаленко, а Николаевской облгосадминистрацией руководил Алексей Савченко.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявляла, что потребует увольнений ответственных чиновников Николаевской ОГА, которые довели здание бывшего кинотеатра «Искра» до полного разрушения.

Также отметим, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что за последние 2 года зданию кинотеатра «Искра» нанесли ущерб на сумму около 100 миллионов гривен.

Народный депутат Борис Козырь, который представлял Николаевщину в Верховной Раде, в свою очередь, заявил, что Виктория Москаленко довела здание до обесценивания.