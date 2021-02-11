Из-за ухудшения погодных условий школы в Ровно будут закрыты 11 и 12 февраля. Дети будут учиться дистанционно.

Об этом сообщает издание «Рівне Вечірнє».

— Городская комиссия ТЭБ и ЧС решила, что 11 и 12 февраля в Ровно обучения в школах будет дистанционным. Школьники останутся дома, но будут учиться благодаря сети интернет, - заявил городской голова Александр Третяк.

Он также добавил, что детские сады будут работать в обычном режиме.

Кроме того, мэр призвал всех работодателей по возможности перевести своих работников на дистанционную работу.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый рекомендует сделать пятницу выходным днем из-за сильного снегопада. Ночью в городе выпало 35 сантиметров снега.

Ранее сообщалось, что 12 февраля в связи с выходом южного циклона синоптики прогнозируют в Николаевской области значительный снег, переметы и гололед.