Руководитель Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Никита Плеханов заявил, что как член исполкома горсовета будет в первую очередь отстаивать интересы горожан.

Об этом он сказал в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Никита Плеханов отметил, что будет отдавать приоритет решению городских проблем и интересам николаевцев.

— В первую очередь, я буду отстаивать интересы горожан. В принципе, чем мы отличаемся от остальных партий. Есть какие-то идеологические вещи, которые важны, и являются установками партии. Но на местах мы занимается отстаиванием интересов и решением проблем. Мне никто не говорит пойти туда-то и сделать-то. Мы отслеживаем проблематику и сами понимаем, какую тему надо поднять и как ее развить, чтобы она имела какой-то логический финал. В первую очередь я член исполкома, который будет отстаивать непосредственно интересы горожан и интересы развития города Николаева, потому что мы видим, что нашему Николаеву не хватает качественных интересов, — сказал Никита Плеханов.

Напомним, 2 февраля фракция «Партия Шария» в Николаевском горсовете покинула заседание сессии из-за присутствия в зале представителей «Национального корпуса».

Также на заседании сессии Николаевского горсовета произошел конфликт между представителями «Нацкорпуса» и «Партии Шария», из-за которого мэр Александр Сенкевич поспорил с главой фракции «ЕС» Еленой Киселевой.