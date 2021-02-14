В Николаеве за счет государственного бюджета планируют построить порядка 80 спортивных площадок по типу «workout».

Об этом рассказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По его словам, всего в рамках программы «Здоровая нация» в Николаевской области построят, капитально отремонтируют или реконструируют порядка 400 мультифункциональных спортивных площадок.

— Есть у нас такая задача, которую органы исполнительной власти выполняют — по инициативе президента реализуется государственная программа «Здоровая нация». Эта программа предусматривает капитальный ремонт, строительство или реконструкцию спортивных площадок на территории всей Украины. Мы посчитали, что на территории нашей области мы сможем построить или реконструировать около 400 таких площадок. Это будут площадки на территории всей области, в том числе, в городе Николаеве будет порядка 80 площадок, если я не ошибаюсь. Сейчас мы собираем информацию с четкой геопозицией этих площадок, где они будут размещены. Я думаю, что в ближайшее время мы проведем пресс-конференцию по этому поводу и покажем на карте, как это будет происходить, - рассказал Александр Трайтли.

Также он рассказал, что большинство спортивных площадок будут размещены во дворах многоквартирных жилых домов.

— Эти площадки в большинстве будут размещены во дворах многоквартирных домов. Они будут построены по типу функциональных площадок «workout», как, например, в центре города. Они будут многопрофильными для всех групп населения. Типовый проект площадки мы ожидаем от правительства, - добавил Александр Трайтли.

Кроме этого он рассказал, что средства на строительство спортивных площадок будут выделены из государственного бюджета на условиях софинансирования с местными бюджетами по принципу 70% на 30%.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что содержанием детских и спортивных площадок в городе с начала этого года занимается коммунальное предприятие «ДЕЗ «Пилот».