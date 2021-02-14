Главные причины падения президентского рейтинга Владимира Зеленского кроются в низком уровне развития информационной политики в стране и мощной пропаганды против украинской власти. Также не на пользу для рейтинга и пандемия коронавируса.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире передачи «Украина с Тиграном Мартиросяном».

— Против украинской власти целенаправлено все два года работает мощнейшая машина пропаганды, как внутри страны, так и извне. Поток лжеинформации, критики, хотя, мы не боимся конструктивной критики, а также практически откровенных оскорблений просто не прекращаются. Не будем сейчас говорить откуда и кто - это всем хорошо известно, - рассказал Андрей Ермак.

Кроме того, он отметил слабый уровень информационной политики в Украине, ведь у власти нет ни одного телевизионного канала и «она говорит теми способами, которые у нее есть в распоряжении». В то же время против нее работает система, с участием ботов и анонимных Телеграмм-каналов.

— Сегодня даже самое благое и нейтральное дело можно преподнести иначе. В это вливаются огромные деньги, - отметил глава Офиса президента.

Отметим, по данным опроса социологической группы «Рейтинг», президентский рейтинг Владимира Зеленского с декабря 2020 года снизился с 26,5% до 21,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Глава государства все еще является лидером, однако за два месяца количество людей, которые хотят его отставки и досрочных президентских выборов, выросло с 39% до 50%.

Как показали данные опроса КМИС, Владимира Зеленского на потенциальных выборах президента готовы поддержать 22,1% респондентов, которые определились со своим выбором. В декабре 2020 года поддержка Зеленского составляла 27%.