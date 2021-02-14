По состоянию на утро 14 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 122 человека.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 40 282 подтвержденных случаев по месту жительства:
При этом COVID-19 заболели 1666 (+5 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
За сутки выздоровели 143 человека, всего — 31896. Умерло всего от последствий COVID-19 — 742, за сутки — 0.
Напомним, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.
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По состоянию на утро 14 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 122 человека.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 40 282 подтвержденных случаев по месту жительства:
При этом COVID-19 заболели 1666 (+5 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
За сутки выздоровели 143 человека, всего — 31896. Умерло всего от последствий COVID-19 — 742, за сутки — 0.
Напомним, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий