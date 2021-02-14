По состоянию на утро 14 февраля в Николаевской области коронавирусом COVID-19 заболели 122 человека.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех 40 282 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 26991 (+78);

Первомайск — 1337;

Южноукраинск — 1370 (+2);

Вознесенск — 985 (+9);

Очаков — 684 (+2);

Арбузинский район — 434 (+1);

Баштанский район — 583 (+1);

Березанский район — 506 (+2);

Братский район — 351 (+2);

Березнеговатский район — 237;

Веселиновский район — 372;

Витовский район — 1475 (+1);

Вознесенский район — 341 (+1);

Врадиевский район — 310;

Еланецкий район — 186;

Доманевский район — 358 (+13);

Казанковский район — 448;

Кривоозерский район — 276;

Николаевский район — 561 (+7);

Новобугский район — 356;

Новоодесский район — 864;

Очаковский район — 335 (+2);

Первомайский район — 482;

Снигиревский район — 440 (+4).

При этом COVID-19 заболели 1666 (+5 за сутки) работников учреждений здравоохранения.

За сутки выздоровели 143 человека, всего — 31896. Умерло всего от последствий COVID-19 — 742, за сутки — 0.

Напомним, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.