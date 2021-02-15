Правительство Чехии продолжило чрезвычайное положение в стране до конца февраля, хотя это решение ранее не поддержали в парламенте.

В этом правительству помогли гетманы краев, сообщает Укринформ.

Как известно, ранее парламент Чехии не удовлетворил просьбу правительства продлить еще на месяц чрезвычайное положение для противодействия коронавирусу.

— Ситуация плохая, британская мутация (коронавируса, - прим.) распространяется. Мы не можем позволить себе послабления (локдауна, - прим.). Мы не смогли продолжить чрезвычайное положение с помощью депутатов, и я благодарю гетманов, - заявил премьер-министр Андрей Бабиш на брифинге после совещания с руководителями краев.

Он подчеркнул, что главное сейчас — сохранить жизнь граждан. Непродление чрезвычайного положения грозило бы крахом системы здравоохранения, заявил Бабиш.

За минувшие сутки, по данным Минздрава, в Чехии зафиксировано 5118 новых случаев заражения коронавирусом, что примерно на 300 больше, чем в предыдущую субботу. Количество госпитализированных уменьшилось до 5456, что является наименьшим показателем с 27 декабря.

В настоящее время в Чехии COVID-19 болеют более 103 000 человек. С начала пандемии в общей сложности заразились коронавирусом 1 088 009 человек, умерли 18 143 инфицированных.

Напомним, в Чехии с 5 февраля начали действовать новые правила въезда иностранцев в страну.