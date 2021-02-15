Около 180 украинских туристов третьи сутки не могут вылететь из Занзибара из-за сломанного самолета — рейс постоянно переносят. Пассажиры жалуются, что их заселили в гостиничные номера, в которых нет комфортных условий.

Об этом нам рассказала одна из пассажиров рейса Анастасия и еще один пассажир, который попросил остаться анонимным, пишет hromadske.

Туристы должны были вылететь домой рейсом Q 6972 «Занзибар — Киев» с дозаправкой в городе Луксор еще 13 февраля. Они приехали в аэропорт, прошли регистрацию. Автобусы должны были отвезти их к самолету, но этого не произошло — людей вернули в аэропорт.

Анастасия рассказывает, что с 13:00 до 20-21:00 пассажиры оставались на гейтах, к людям никто не выходил. Затем пилот сообщил, что произошла техническая проблема — сломался насос и он долго набирает топливо.

Поздно ночью людей развезли по отелям, и поспать им удалось лишь полтора часа. Затем пассажиров вновь отвезли в аэропорт, часть людей уже повторно прошла регистрацию, но и тогда вылететь не удалось. Пассажиров отправили в гостиницу, а пилоты тогда ничего не объясняли, говорит Анастасия.

— Повезли в нормальный отель, но там не было номеров. Были на территории, у нас было питание, - рассказывает пассажир.

По словам Анастасии, авиакомпания каждые 2 часа направляет автоматические уведомления о времени вылета, но не дает четкой информации о том, что происходит. Поэтому пассажиры то постоянно собираются в аэропорт, то возвращаются в номера. Они контактируют с локальным представителем от аэропорта или же со своими туроператорами в Украине, которые пытаются узнать детали о том, что происходит.

Сейчас сообщили, что самолет починили и заправили, но теперь ожидается разрешение на полет в Анталью. Людей расселили в гостинице, но там плохие условия, рассказывают пассажиры. Кроме того, не всем хватило мест.

— Скоординировались с еще двумя женщинами, чтобы вместе быть в двухместном номере, чтобы и другим хватило номеров, - рассказала Анастасия.

Еще один пассажир, попросивший остаться анонимным, рассказал, что часть людей (28 пассажиров) заселили в хостел, «оказавшийся борделем».

— Условия в хостеле ужасны. Грязь, антисанитария, отсутствие элементарных человеческих условий для проживания. Нет средств гигиены, нас не обеспечили даже водой. Шестерым людям не хватило мест, - рассказал он.

Пассажир также рассказал, что после настояний на переселении людей начали переселять в отели с нормальными условиями.

Кроме того, Анастасия рассказала, что вылететь домой другими рейсами тоже не удается. Если лететь через Дубай, то необходимый результат ПЦР-теста на коронавирус, а для этого необходимо найти лабораторию и подождать результат. Невозможно вылететь и через Стамбул из-за погодных условий, рассказывает она.

Еще одна причина: новые билеты — это дополнительные расходы, которые потом не возместят, говорит пассажирка.

Также Анастасия рассказала, что уже не первый раз сталкивается с переносом рейсов этой авиакомпании. 1 июня 2020-го года она летела из Франкфурта в Киев эвакуационным рейсом. Тогда задержка была на сутки, но компания предоставила отель через 10 часов ожидания.

Напомним, в январе 2021 года сообщалось, что группа украинских туристов две недели находится в аэропорту Мадрида из-за отсутствия возможности вернуться домой.