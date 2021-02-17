Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева подписала распоряжение, которым перенесла ранее назначенную сессию на 16 марта.

Соответствующий документ был подписан ею вчера, 16 февраля, и опубликован на официальном сайте облсовета.

Ранее сообщалось, что на этой сессии, которую изначально планировалось провести 4 марта, планируется рассмотреть внесение изменений в Антикоррупционную программу, дополнить план работы облсовета на этот год, откорректировать положение о проведении конкурса проектов органов местного самоуправления, внести изменения в положение о проведении конкурсов на должности главврачей, утвердить положение о почетной грамоте и благодарности облсовета, а также заслушать информацию прокурора области Дениса Фальченко о результатах деятельности за 2020 год.

Помимо этого, на будущей сессии будут также рассмотрены и другие вопросы. В частности, в повестку дня включен вопрос о внесении дополнений в программу соцзащиты «Турбота».

Проектом решения предлагается дополнить программу пунктом о создании и обеспечении функционирования «социального магазина» с целью социальной поддержки малохащищенныъ слоев населения. На эти цели в течение 2021 - 2023 годов планируется потратить из бюджета области 65 миллионов гривен.

В пояснительной записке к проекту решения говорится, что он разработан в связи с необходимостью развития комплексной системы социальной защиты некоторых незащищенных слоев населения - ветеранов войны, граждан преклонного возраста, людей с инвалидностью, одиноких и одиноко проживающих лиц, малообеспеченных граждан.

Помимо этого, депутаты внесут изменения в программу поддержки учреждений здравоохранения, программу профилактики преступности, дадут согласие на принятие в областную коммунальную собственность учреждений профтехобразования (ПТУ). Также депутатам облсовета предложено рассмотреть вопросы, связанные с управлением коммунальной собственностью.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич созывает заседание сессии городского совета на пятницу, 26 февраля.