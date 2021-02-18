Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели Украина получит первую партию вакцины AstraZeneca (500 тысяч доз), а к концу февраля — вакцины от Pfizer по программе COVAX (117 тысяч доз).

Об этом глава ведомства заявил в эфире Украина 24.

При этом он уверяет, что Украина «точно начнет вакцинацию в феврале», но конкретную дату не называет.

– Приезжает вакцина, и на следующий день мы начинаем вакцина не стоит у меня в холодильнике, кабинете, которую я не хочу дать 15 числа, — добавил он.

Министр отметил, что Минздрав планировал сроки начала вакцинации на 15 февраля и инфраструктура для этого была «полностью готова». Но вакцинация не началась вовремя из-за задержки поставки первой партии вакцины от Pfizer.

– Понятно, что наши убеждения основывались, исходя из заключенных контрактов, обязательств, которые взяли компании, в том числе и COVAX, которая четко сказала, что 117 тысяч доз Pfizer поступит в середине февраля. Возникли определенные бюрократические процедуры, я имею в виду в COVAX, которые задержали приход этой вакцины. Мы рассчитываем, исходя из тех сообщений, которые получили от COVAX, на конец февраля поставку этих 117 тысяч доз, — сказал он.