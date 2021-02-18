Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели Украина получит первую партию вакцины AstraZeneca (500 тысяч доз), а к концу февраля — вакцины от Pfizer по программе COVAX (117 тысяч доз).
Об этом глава ведомства заявил в эфире Украина 24.
При этом он уверяет, что Украина «точно начнет вакцинацию в феврале», но конкретную дату не называет.
– Приезжает вакцина, и на следующий день мы начинаем вакцина не стоит у меня в холодильнике, кабинете, которую я не хочу дать 15 числа, — добавил он.
Министр отметил, что Минздрав планировал сроки начала вакцинации на 15 февраля и инфраструктура для этого была «полностью готова». Но вакцинация не началась вовремя из-за задержки поставки первой партии вакцины от Pfizer.
– Понятно, что наши убеждения основывались, исходя из заключенных контрактов, обязательств, которые взяли компании, в том числе и COVAX, которая четко сказала, что 117 тысяч доз Pfizer поступит в середине февраля. Возникли определенные бюрократические процедуры, я имею в виду в COVAX, которые задержали приход этой вакцины. Мы рассчитываем, исходя из тех сообщений, которые получили от COVAX, на конец февраля поставку этих 117 тысяч доз, — сказал он.
Отметим, 15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация от коронавируса. Однако, по словам Степанова, поставки препаратов «немного» задерживаются. Тогда он заявил, что их ожидают 16—17 февраля. При этом отметил, что Минздрав выполнил все формальности. По состоянию на 17 февраля в Минздраве не объявили новых дат поставок.
Напомним, во фракции «Слуга народа» не исключают обсуждение вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, если процесс вакцинации от коронавируса не начнется на этой неделе и не будет организован должным образом.
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Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели Украина получит первую партию вакцины AstraZeneca (500 тысяч доз), а к концу февраля — вакцины от Pfizer по программе COVAX (117 тысяч доз).
Об этом глава ведомства заявил в эфире Украина 24.
При этом он уверяет, что Украина «точно начнет вакцинацию в феврале», но конкретную дату не называет.
– Приезжает вакцина, и на следующий день мы начинаем вакцина не стоит у меня в холодильнике, кабинете, которую я не хочу дать 15 числа, — добавил он.
Министр отметил, что Минздрав планировал сроки начала вакцинации на 15 февраля и инфраструктура для этого была «полностью готова». Но вакцинация не началась вовремя из-за задержки поставки первой партии вакцины от Pfizer.
– Понятно, что наши убеждения основывались, исходя из заключенных контрактов, обязательств, которые взяли компании, в том числе и COVAX, которая четко сказала, что 117 тысяч доз Pfizer поступит в середине февраля. Возникли определенные бюрократические процедуры, я имею в виду в COVAX, которые задержали приход этой вакцины. Мы рассчитываем, исходя из тех сообщений, которые получили от COVAX, на конец февраля поставку этих 117 тысяч доз, — сказал он.
Отметим, 15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация от коронавируса. Однако, по словам Степанова, поставки препаратов «немного» задерживаются. Тогда он заявил, что их ожидают 16—17 февраля. При этом отметил, что Минздрав выполнил все формальности. По состоянию на 17 февраля в Минздраве не объявили новых дат поставок.
Напомним, во фракции «Слуга народа» не исключают обсуждение вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, если процесс вакцинации от коронавируса не начнется на этой неделе и не будет организован должным образом.