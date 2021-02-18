Депутат облсовета, экс-глава Николаевской райгосадминистрации Алла Воробьева предложила городу инициировать перед Николаевским райсоветам вопрос передачи трех полуразрушенных зданий в Варваровке для строительства детсада.

Об этом идет речь в письме, которое она отправила на имя Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Алла Воробьева отмечает, что в Варваровке остро стоит вопрос открытия еще одного дошкольного учреждения, поскольку сад № 92, который в микрорайоне есть, давно переполнен.

— Проектная мощность учреждения рассчитана на 87 мест — фактически сад принимает 171 воспитанника. На сегодняшний день в очереди на зачисление находится 107 детей, — пишет она.

Депутат сообщила, что в Варваровке есть три рядом стоящих нежилых здания по адресам Черноморская 6, 8, 10, общая площадь участка — 0,4 гектара.

Сейчас здания являются общей собственность громад нового Николаевского района, в который входит и областной центр. Алла Воробьева отметила, что согласно закону, районные советы новых районов должны передать объекты в собственность громад, на территории которых эти объекты находятся. Фактически, все три здания должны быть переданы Николаеву.

Таким образом она предложила Александру Сенкевичу инициировать перед райсоветом вопрос передачи этих зданий в собственность громады Николаева. Также Алла Воробьева отметила, что встретилась с вице-мэром Виталием Луковым, чтобы ускорить данный процесс.

Ранее сообщалось, что в «ОПЗЖ» предложили забрать у николаевской молодежи помещение и отдать его полиции.