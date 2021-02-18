В 2021 году в Корабельном районе города Николаева начнется реализация проекта строительства двухуровневой транспортной развязки с четырехполосным автомобильным тоннельным путепроводом. Развязка будет построена на пересечении Богоявленского проспекта и ж/д путей «Укрзализныци».

Об этом заявил Александр Сенкевич, мэр Николаева, после рабочей встречи с представителями бизнеса, передает пресс-служба порта «Ника-Тера».

Проект будет реализоваться при финансовой поддержке компании из Катара QTerminals и Николаевского порта «Ника-Тера». Заказчиком проекта новой развязки выступает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета.

— Строительство новой развязки позволит частично решить транспортные проблемы города. Сегодня этот переезд – настоящий «транспортный тромб» города. Он проектировался еще при Союзе, без учета сегодняшних нагрузок. Из-за того, что проблема этого транспортного узла не решена, возникают огромные пробки. Это препятствует нормальной жизни николаевцев. Очень важно грамотно, шаг за шагом, решать логистические проблемы города. Я искренне благодарен бизнесу за поддержку в реализации этого проект, - отметил мэр Николаева.

По словам Александра Сенкевича, на первом этапе осуществления проекта все расходы, связанные с разработкой предпроектной документации, взял на себя порт «Ника-Тера», который входит в Group DF.

Как отметил Алим Агакишиев, СЕО порта «Ника-Тера» – для разработки проектной документации необходимо получить техусловия от «Укрзализниці» и сделать специальные инженерно-геодезические изыскания. Проектирование также предполагает исследование подземных и надземных инженерных сетей и возможность их переноса.

— Наша цель помочь максимально разгрузить и оптимизировать транспортные потоки в Николаеве. Мы верим в то, что реализация этого проекта будет примером эффективного взаимодействия власти города и бизнеса. Установлены четкие дедлайны по этому проекту. Надеемся, все будет выполнено в срок. Концептуальные предложения по проектированию и строительству будут получены уже к 1 мая 2021 года. Порт не первый раз помогает городу улучшать инфраструктуру. Благоустройство городов – одно из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности всех предприятий Group DF», – комментирует Алим Агакишиев, СЕО порта «Ника-Тера».

Также в проекте будут предусмотрены благоустройство прилегающей территории с комфортной пешеходной зоной и система отвода атмосферных осадков, поверхностных и талых вод. По словам руководителя «Ника-Теры» только тщательная подготовка проекта позволит исключить лишние затраты при строительстве.

Партнером проекта является QTerminals, который профинансирует большую часть строительства в рамках выполнения концессионного соглашения, подписанного с Министерством инфраструктуры Украины.

— Катарский портовый оператор QTerminals уверен, что Украина – перспективный рынок для инвестирования. Именно поэтому мы поддерживаем социальную инфраструктуру Николаева и вносим свой вклад в формирование благоприятной экосистемы портовой отрасли. Это первый крупный инфраструктурный проект в регионе, который бизнес реализует совместно с муниципалитетом, - отметил на рабочей встрече Райвис Вецкаганс, представитель QTerminals.

Мэр Николаева заявил, что строительство транспортного узла не повлияет на привычный ритм жизни города и будет проведено без остановки движения автомобильного и ж/д транспорта.

— Такие развязки должны быть современными и удобными для тех, кто ими пользуются. Хорошо, что проект реализуется благодаря партнерству города и бизнеса. От введения в эксплуатацию выиграют все и жители города, и бизнес, - подчеркнул Александр Сенкевич.

Напомним, что по итогам 2020 года порт «Ника-Тера», входящий в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, стал одним из крупнейших налогоплательщиков Николаевской области. Предприятие уплатило 248,7 миллионов гривен налогов в бюджеты разных уровней.